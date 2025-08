Somos puntos ciegos

Comenta Compartir

El punto ciego no se descubrió hasta el siglo XVII y fue a raíz de la disección de un ojo humano. El médico y físico ... Edme Mariotte observó una zona sin células fotorreceptoras en la retina que no tiene sensibilidad óptica. Sabemos que mirar no es lo mismo que ver. Podemos estar buscando detenidamente una cosa y cuando la encontramos nos damos cuenta de que la teníamos delante de los ojos sin haberla visto; la información óptica que transmitía llegaba hasta nuestra retina y, sin embargo, no la habíamos captado, ¿Por qué no habíamos percibido esa imagen? En realidad sí la hemos visto, pero no hemos sido conscientes de ello.

El punto ciego representa ese chaflán donde se escabulle la visión normalizada de las cosas. Es esa geografía en la que el objeto de nuestra contemplación se esfuma, se trastabilla; mientras, intentamos soslayar la alteración con ilusiones ópticas o con introspección, con una mirada hacia dentro. Cualquier cosa es susceptible de una perspectiva caleidoscópica. Todo en definitiva tiene su punto ciego. Arthur Conan Doyle creador del célebre Sherlock Holmes, en un pasaje del caso 'El carbunclo azul': sitúa la acción ante un sombrero desvencijado. Watson dice: «No veo nada», devolviéndoselo a su amigo. Holmes le responde: «Al contrario, Watson, usted lo ve. Sin embargo, falla al razonar sobre lo que ve. Es demasiado tímido a la hora de extraer conclusiones». Watson, tiene la información delante pero no es capaz de interpretarla correctamente y razonar. Holmes enfatizaba la importancia de la observación y el razonamiento deductivo para resolver misterios. El punto ciego es una excelente metáfora del inconsciente, es tierra extranjera interior (término que usa el psicoanálisis). Existen momentos de nuestra existencia que nos son ajenos, que se ocultan en las lagunas de nuestra mente. Las personas recordamos cosas que jamás fueron u ocurrieron. Al recordar se mezclan fantasías, deseos… El ensayo 'El punto ciego', de Javier Cercas (2016) se fundamenta en las conferencias que el autor pronunció en la Universidad de Oxford desde la cátedra Weidenfeld de Literatura Europea Comparada. En él el autor tratar de la naturaleza de la novela. La idea de Cercas es que en el centro de ciertas novelas capitales hay un punto ciego, es decir, un punto en el que teóricamente la aprehensión lectora no hace pie. En ese punto ciego la novela ilumina y se abre a una elocuencia fascinante. Cercas pone diversos ejemplos. Así esa perfecta indeterminación, pero real, de sabiduría y locura de don Quijote, es un punto ciego que deslumbra. El escritor toma también a 'Moby Dick' como paradigma ¿Quién es Moby Dick? ¿Qué es la ballena blanca? ¿Por qué está obsesionado el capitán Ahab con ella?¿Es el bien? ¿Es el mal? ¿Es Dios? ¿Es el Diablo? ¿Es a la vez el bien y el mal? Lo que sí sabemos es que lo fundamental que dice Melville en su novela es a través del enigma, a través de esa interpelación, a través de ese punto ciego que 'hiere'. Cercas propone otros ejemplos de grandes novelas que gravitan alrededor de un misterio irresoluble. Y ese enigma para el autor de 'Soldados de Salamina' o 'El loco de Dios en el fin del mundo' (su última novela) es el punto ciego que desemboca en una oscuridad radiante, en una ambigüedad sin solución. «Ese punto ciego es lo que somos». Igualmente la poesía en su esencia es un espacio de misterio, un contemplar desde lo profundo. No es algo que se desvela a simple vista, sino una gruta que atravesándola nos permite descifrar nuestra propia Piedra Rosetta. Francisco Brines decía que la función de la poesía es hablar desde la ceguera del poeta, que se mueve por intuición. La intuición es ciega y a la vez certera en lo que dice, esa es la dualidad de la poesía, su misterio mayor y más emocionante: ¿cómo ve tanto el poeta si es ciego?». Descubrir lo que se esconde detrás de la superficie no es sólo un asunto de contemplación, sino también de descifrar y, sobre todo, de cuestionar. Porque como dice el poeta Rafael Cadenas: «Gravitamos en torno a un sol que no se ve».

