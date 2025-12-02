Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Donde habitan las palabras

Esperar para discernir

La espera es una de las situaciones de la vida que peor llevamos desde que conocimos la racionalidad.

Alfredo Ybarra

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:21

Comenta

Una escarcha ardiente se esparce irremisiblemente por nuestro mundo, quebrantado, abrumado, desazonado, intranquilo. Muy pocos encuentran en el sustancial sentido de la espera, en la ... atención y en la escucha, ese centelleo esclarecedor que viene de lejos a las venas. La señal que se espera es una obra teatral de Antonio Buero Vallejo (Premio Cervantes en 1986 y Premio Nacional de las Letras en 1996). Estrenada en 1952, está ambientada en una casa de verano dentro de un contexto donde se une lo racional y lo mágico. La trama gira en torno a la espera por parte de los personajes de una «señal» que resuelva sus problemas y frustraciones. En esta obra Buero escribe: «Pensaba en lo lleno que está el mundo de coincidencias, en cómo todos esperamos algo». Y es así, vivimos en una constante espera, queriendo anticipar aconteceres futuros, y además sahumando, más o menos conscientemente, la esperanza de un don, de una recompensa, que dé sentido a la existencia. Javier Marías escribía: «Y lo que me hace levantarme por las mañanas sigue siendo la espera de lo que está por llegar y no se anuncia, es la espera de lo inesperado, y no ceso de fantasear con lo que ha de venir».

