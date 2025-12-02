Esperar para discernir

Una escarcha ardiente se esparce irremisiblemente por nuestro mundo, quebrantado, abrumado, desazonado, intranquilo. Muy pocos encuentran en el sustancial sentido de la espera, en la ... atención y en la escucha, ese centelleo esclarecedor que viene de lejos a las venas. La señal que se espera es una obra teatral de Antonio Buero Vallejo (Premio Cervantes en 1986 y Premio Nacional de las Letras en 1996). Estrenada en 1952, está ambientada en una casa de verano dentro de un contexto donde se une lo racional y lo mágico. La trama gira en torno a la espera por parte de los personajes de una «señal» que resuelva sus problemas y frustraciones. En esta obra Buero escribe: «Pensaba en lo lleno que está el mundo de coincidencias, en cómo todos esperamos algo». Y es así, vivimos en una constante espera, queriendo anticipar aconteceres futuros, y además sahumando, más o menos conscientemente, la esperanza de un don, de una recompensa, que dé sentido a la existencia. Javier Marías escribía: «Y lo que me hace levantarme por las mañanas sigue siendo la espera de lo que está por llegar y no se anuncia, es la espera de lo inesperado, y no ceso de fantasear con lo que ha de venir».

Hace unos años la revista El Ciervo propuso una especie de encuesta a varias personas de la cultura. La pregunta era: ¿Qué piensas que hacemos en este mundo? La directora entonces de la revista (también su fundadora junto a su marido, Lorenzo Gomis), Rosario Bofill, dio también su respuesta, que fue: «Esperar». Una única palabra que viniendo de una periodista pionera en la información religiosa (fue también profesora de universidad y autora de libros de inspiración cristiana progresista) mostraba una gran carga de ecuanimidad.

Esperar para el creyente puede tener el sentido de aguardar el cielo, de confiar y tener paciencia en Dios; aunque para todos tiene mucho contenido, porque la palabra esperar engloba en ella misma paciencia, calma, serenidad; también un alivio de esa prisa frenética por hacer cualquier cosa. La espera, cuando se sabe desmenuzar también tiene un componente de ilusión, confianza en lo venidero, de que será una cosa positiva. Y por otro lado también llama a aguantar, a resistir. Lo dijo Antonio Machado de la esperanza: «la verás, si bien esperas».

En este presente que nos toca vivir donde hay una sensación, , de fugacidad y simultaneidad, es necesaria, en su medida, la espera, y la paciencia, que no es la espera pasiva, sino la voluntad aquiescente y activa de aceptar el transcurso de los hechos para obtener nuestros anhelos. Pero a veces la llegada de esa recompensa es incierta, entonces la espera se convierte en otra cosa. Lo advierte Antonio Muñoz Molina: «Lo que tarda tanto en llegar es igual que si no hubiera llegado, peor incluso, porque el cumplimiento a destiempo de lo que tanto se deseó acaba teniendo un reverso de sarcasmo».

La espera es una de las situaciones de la vida que peor llevamos desde que conocimos la racionalidad. Tan mal lo llevamos que vivimos en permanente conflicto con ella, nos exasperamos con ella, cuando casi siempre depende de factores externos a nosotros. Así, somos capaces de enviar un satélite a Marte haciendo cálculos casi al segundo, pero no somos capaces de controlar el atasco, que al teléfono nos dejen a la espera, que la fila no avance, o que la cita médica no se demore en demasía.

Hay que pensar los instantes. Es necesario esperar para comprender, para desentrañar. Pero si nos obcecamos en pensar mucho las cosas, sin dar ese paso que debemos dar, puede suceder que la realidad nos supere y su sombra nos engulla. Decisivamente la espera es un aprendizaje que hay que desarrollar a lo largo de la vida. Es una actitud, para mí, contemplativa, que llama a la observación, a la reflexión, y desde, ello a tomar la palabra. A pesar de la irascibilidad reinante, la espera paciente desde la resolutiva calma (desde el silencio interior) es tal vez la mejor solución al nudo gordiano de la vida. Acaso Mario Benedetti traza la perspectiva definitiva en su poema El puente, donde la espera se convierte en la motivación para cruzar el puente.