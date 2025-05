Ese enfoque simplista

En la vida casi nada es simple o de una sola manera, nada es sencillo ni fácil, ni evidente a priori. La complejidad es la ... norma, y no la excepción en la existencia, que en nuestra perspectiva se nos presenta con diferentes vertientes, con diferentes matices en sus situaciones, en sus intérpretes. Casi nada es de una sola manera, casi nada es una sola cosa, casi nada es bueno o malo constantemente.

En nuestra mentalidad occidental decidimos que ante cualquier eventualidad hay que hacer algo de inmediato. Vivimos resignados, como seres impulsivos, pendientes siempre de estímulos ajenos, presos del vocerío social, político, mediático, selvático. De tanto anteponer lo urgente a lo importante, hemos mutado en seres simplistas que afrontan las decisiones barajando las alternativas más banales, perdiendo la capacidad de análisis y llegando a la inoperancia mental.

Y es que la mirada simplista se agarra solo a la concepción predeterminada y maniquea de las vicisitudes o representaciones y aun a veces a lo que solo interesa a su particular punto de vista. El efecto de este espejismo intelectual es que se pierden muchas percepciones, conceptos importantes sobre la realidad y su trascendencia que nos darían una visión distinta y en todo caso íntegra de las cosas.

Ortega y Gasset afirma que la realidad misma es relativa, o, más exactamente, relacional; se pregunta qué es una cosa y responde: «un pedazo del universo». Y añade: «Nada hay solitario ni estanco. Cada cosa es un pedazo de otra mayor, hace referencia a las demás cosas, es lo que es merced a las limitaciones y confines que éstas le imponen. Cada cosa –concluye– es una relación entre varias».

Actualmente la inmediatez y la rapidez hacen que no tengamos tiempo de leer un artículo a fondo, o un libro desde sus orillas de dentro, o de charlar relajadamente sin mirar el reloj, sin mirar el móvil; que no pensemos con nosotros mismos; que no disfrutemos del café, o de la presencia del jazmín y el geranio, o de la puesta de sol. Ese rumbo simplista es el que hace que mucha gente se atreva en las redes, o en cualquier otro ámbito, a pontificar sobre el papel de Europa en el nuevo tablero político internacional, sobre el rumbo de las empresas energéticas o sobre lo que se tercie, con una autoridad pasmosa. Estamos inundados de tuits y sus equivalentes, con sus interminables hilos, que no cesan de hablar por hablar para apenas decir nada. El simplismo da una visión incompleta de la realidad histórica y, por lo tanto, falsa y solo cómoda para favorecer intereses espurios.

El simplismo es una nefasta tropelía porque ciega nuestra mirada. Porque conduce a la insensibilidad. Lo reduce todo a un esquema y todo lo que no quepa en ese esquema es algo ignominioso. El esquema se pone por encima de todo. Nuestros tópicos mentales importan más que la vida en toda su extensión. Con el simplismo solo tenemos dos categorías, lo bueno y lo malo, lo que está de acuerdo conmigo y lo que está en mi contra. Esa mentalidad simplista abre paso de par en par a la exacerbación y al fanatismo, que hacen aparecer lo más oscuro de lo humano, el odio, el embrutecimiento, en beneficio de lo peor, en detrimento de la mirada ética. Un clásico como Doce hombre sin piedad, de Sidney Lumet, sigue siendo muy actual a pesar de los años que han pasado de su estreno. Es una película demoledora, opuesta a la banalización de la vida; ayuda a entender, entre otras cosas, la relación entre simplismo y fanatismo.

Lo que importa es recóndito. Toda la verdad está ahí tras de los recovecos de la mirada. Existe como un horizonte último que nos llama y se esconde en el secreto del mundo. Lo evidente es un tejido misterio por desvelar Sólo por el saber de la razón y el alma, del alma y la razón, escuchamos el latido calmo de la plenitud que se abre múltiple ante la sensata templanza del conocimiento.