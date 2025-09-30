Contar y contarnos historias

Al principio fue la palabra, nos dice la Biblia. Las palabras definen la vida, nos definen como humanos y nos diferencian de los demás seres ... vivos. Pero lo que nos ha convertido en Homo sapiens es nuestra capacidad narrativa, nuestra capacidad para contar hechos y para inventar y transmitir historias, poniendo en marcha relaciones interpersonales significativas. El Cautivo, la película de Alejandro Amenábar, muestra a un joven Cervantes que utiliza su habilidad para contar historias como forma de refugio, de supervivencia y como conexión con otros cautivos. Las ficciones son el lugar de todas las hipótesis que nos ayudan a trascender nuestro entendimiento. Hoy seguimos necesitando la ficción, pero todo ha cambiado radicalmente y ésta se transmite por multiplicados medios, bastantes de ellos falsarios.

Vivimos en un mundo donde predomina la información sobre el relato. Una información que es inmediata y se nos sirve en pequeñas cápsulas fáciles de digerir, que se consume sin análisis, sin pausa, sin entendimiento. No da tiempo a procesar los datos que nos llegan, porque desaparecen en un segundo y son sustituidos por unos nuevos. Y todo bajo la ley del mínimo esfuerzo. Nos hemos acostumbrado a obtener todo lo queremos en un clic, en un ya, ahora, inmediatamente. Hemos perdido la capacidad de saber esperar, de ser pacientes, de atender. Preferimos ver un vídeo de unos segundos porque nuestra atención no es capaz de centrarse (ni lo intentamos) en una tarea que implique más tiempo. Esta realidad de la prontitud está acabando con los relatos concienzudos, con la capacidad de contarnos y de contar, lo que conlleva tiempo. Y el tiempo en una vida atestada de tantos contenidos fútiles es un bien escaso. Así se reduce cada vez más la esencia del logos, del habla, de la palabra, del razonamiento, de la argumentación, del discurso, de la inteligencia.

La sociedad cada vez se ve más deprimida, mientras nos estamos convirtiendo en seres vacíos y aislados, aunque vivamos cada vez más gregariamente masificados. Somos la sociedad más solitaria en toda la historia de la humanidad. Y es que hemos perdido el gusto por los relatos, por compartir historias. Y sin embargo como dice Isak Dinesen, seudónimo utilizado por la escritora danesa Karen Blixen, autora de Memorias de África: Ser una persona es tener una historia para contar.

Desde los mitos ancestrales hasta el siglo XXI, pasando por las tragedias y comedias griegas, Dante, El Quijote, Shakespeare, las películas de Hitchcock o Stanley Kubrick, los cómics de Tintín o series como Los Soprano o Breaking Bad, nuestro cerebro pide ficciones que lo seduzcan. Como seres dotados de lenguaje y de pensamiento, necesitamos contar y que nos cuenten historias. Son un modo de comprender y ordenar el mundo tan reiteradamente desordenado, de conectarnos emocionalmente con los demás, de entendernos a nosotros mismos, de pensar el futuro. Somos historias, estamos hechos de ellas. Cuando alguien te dice: «Si pasas por debajo de una escalera tendrás siete años de mala suerte» es mucho más sugestivo que «si pasas por debajo de una escalera puedes hacerte daño».

Sherezade sabe que el sultán, después de pasar la noche en palacio, la ejecutará. Para salvarse le cuenta una historia diferente cada noche, interrumpiendo el relato al amanecer, con la promesa de desentrañarle el final durante la noche siguiente. Velada tras velada, Sherezade va enlazando historias: Aladino y la lámpara mágica, Simbad el marino, Alí Babá y los 40 ladrones… Así es como salva su vida y consigue su final feliz. Este clásico de la literatura universal ya nos alecciona tanto sobre la importancia de saber contar historias como de la fascinación e influencia que pueden ejercer sobre nosotros. Como dice Paul Auster: Nos hacemos mayores, pero no cambiamos. Nos volvemos más refinados, pero en el fondo continuamos siendo como cuando éramos pequeños, criaturas que esperan ansiosamente que les cuenten otra historia, y luego otra y otra… Contar y contarnos nos ayuda a hacer verosímil y explicar lo inefable, a descifrar los espacios fugitivos y a descubrir que somos mucho más que nuestra mismidad. Necesitamos la ficción, ahora más que nunca. Es un modo de supervivencia frente a una realidad demasiado impuesta.