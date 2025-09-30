Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Donde agitan las palabras

Contar y contarnos historias

Alfredo Ybarra

Jaén

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:23

Al principio fue la palabra, nos dice la Biblia. Las palabras definen la vida, nos definen como humanos y nos diferencian de los demás seres ... vivos. Pero lo que nos ha convertido en Homo sapiens es nuestra capacidad narrativa, nuestra capacidad para contar hechos y para inventar y transmitir historias, poniendo en marcha relaciones interpersonales significativas. El Cautivo, la película de Alejandro Amenábar, muestra a un  joven Cervantes que utiliza su habilidad para contar historias como forma de refugio, de supervivencia y como conexión con otros cautivos. Las ficciones son el lugar de todas las hipótesis que nos ayudan a trascender nuestro entendimiento. Hoy seguimos necesitando la ficción, pero todo ha cambiado radicalmente y ésta se transmite por multiplicados medios, bastantes de ellos falsarios.

