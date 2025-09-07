Cómo hablar con un conspiranoico

Se podría empezar por no llamarle conspiranoico. Sería un detalle y además ayudaría a que la conversación fuera más productiva. Insultar a alguien no suele ... ser la mejor estrategia para convencerle de las bondades de nuestro punto de vista.

Por supuesto, quizá nuestro objetivo no sea convencer de nada a nuestro interlocutor. Si queremos que se atrinchere aún más en su posición, entonces sí, llamarle conspiranoico es una excelente manera de reforzar sus creencias, sobre todo si lo hacemos desde posiciones ideológicas antagónicas. En la refriega dialéctica, interpretamos el insulto del adversario como la mejor confirmación de que vamos por buen camino: ladran, luego cabalgamos.

Así que, antes de enzarzarnos en la discusión, interesa examinar algunas cuestiones que tendemos a dar por supuestas. No solo habría que determinar qué buscamos con la conversación o, incluso, si hay que buscar algo más allá de la propia conversación como actividad valiosa y en ocasiones altamente disfrutable, lo cual ocurre con mayor probabilidad cuando los participantes no se descalifican entre sí (damos por supuesto que se trata de una conversación digna de tal nombre y no de un simulacro en redes sociales, donde la naturaleza de la interacción es muy otra). Convendría, además, clarificar cómo se concreta la conspiranoia que achacamos a la otra persona.

Cuando existe una etiqueta, como la de «conspiranoia» o «teoría conspirativa», tendemos a enfatizar las similitudes entre todos los casos a los que se aplica y a obviar las diferencias, en ocasiones considerables, que hay entre ellos. ¿Es igual de conspiranoica una persona que piensa que tal vez la muerte de Lady Di no fuera accidental que otra que está convencida de que las vacunas contra la covid llevan en microchip el número de la Bestia, sin el cual nadie puede comprar ni vender en estos tiempos apocalípticos tal como anunciaba San Juan? Parece evidente que hay diferencias cuantitativas (la creencia en la teoría puede ser más o menos intensa) y cualitativas (los contenidos de las teorías son mucho más variopintos de lo que la rúbrica común sugiere, y algunos están más conectados con la realidad que otros).

Por eso no hay una receta única, una fórmula polivalente para contrarrestar el conspiracionismo en todo tiempo y lugar. No podemos abordar de la misma manera a alguien que leyó el otro día un post sobre la conspiración lunar y se pregunta cómo podía ondear la bandera estadounidense en una atmósfera mínima, que a alguien que dedica todas sus horas de vigilia a descifrar minuciosamente los mensajes de QAnon y ha reconstruido su identidad personal como miembro de la comunidad de los despiertos. El primero será asequible a argumentos sólidos y datos contrastados, mientras que el segundo solo regresará al mundo compartido tras años de empeño paciente por parte de alguna persona próxima. En algunos casos extremos, sencillamente mantener vivo el vínculo, seguir hablando con el familiar o amigo embarcado en la cruzada contra la gran conspiración, ya será un triunfo, dados los efectos disolventes de relaciones que a menudo produce el conspiracionismo radical.

La investigación sociológica ha establecido que la creencia en teorías conspirativas suele estar relacionada con factores como la polarización política y la desconfianza en las instituciones. Tiene sentido que se refuercen entre sí: nos parecen más verosímiles las teorías conspirativas sobre los adversarios ideológicos cuanto más lejos nos sentimos de ellos, y, al creerlos responsables de los crímenes nefandos que les achacan las teorías conspirativas, mayor se hace la distancia emocional que nos separa. Y, si no confiamos en las instituciones, más probable será que demos crédito a teorías que les atribuyen obediencias siniestras, lo que hará a su vez que nuestra desconfianza se extreme. En las sociedades contemporáneas, donde dependemos de sistemas expertos impersonales para satisfacer nuestras necesidades, la confianza en las instituciones es tan crucial como quebradiza, y resulta demasiado fácil albergar sospechas conspirativas, sobre todo en situaciones de crisis (pandemias, apagones, inundaciones, incendios) en que no pueden darnos la respuesta inmediata que desearíamos, tanto más cuando la confrontación política cortoplacista alimenta el descrédito.

Si damos por zanjada la discusión tachando de conspiranoica a la persona que manifiesta sospechas sobre hipotéticas conjuras, quizá nos estemos negando a escuchar argumentos válidos sobre sucesos posibles. Recuérdese, hay teorías y teorías, y no es lo mismo un complot de pocas personas para ejecutar un magnicidio (que se lo digan a Julio César), que una megatrama a escala planetaria, desplegada a lo largo de siglos, para consumar la dominación mundial, a veces con el concurso de reptilianos y otras criaturas tentaculares. E incluso cuando se defienden teorías abiertamente disparatadas, limitarnos a estampar la etiqueta infamante de la conspiranoia puede hacernos sentir muy inteligentes y superiores, pero nos ocultará la dimensión social del problema, que debería concernirnos.

A veces las personas no desconfían de las instituciones porque sean paranoicas, sino porque las instituciones funcionan mal o sus responsables no hacen bien su trabajo. Aunque las sospechas estén desencaminadas, pueden estar justificadas cuando los líderes políticos demuestran ser indignos de nuestra confianza, o lanzan, por motivos electoralistas, acusaciones que saben infundadas. El contenido de la teoría será absurdo, pero su existencia es un síntoma que debemos tomar muy en serio.

Se da además la circunstancia de que, según las encuestas de opinión, una amplia mayoría de personas, en sociedades como la española, dan crédito en mayor o menor medida a, al menos, una teoría conspirativa. Por supuesto, llamamos teorías conspirativas a las que creen los otros. Lo que creemos nosotros es verdad o, como mínimo, muy razonable.

Así las cosas, ¿cómo hablar con un conspiranoico, que puede estar muy equivocado pero algún motivo tiene para creer lo que cree? Sencillamente, con respeto, empatía, paciencia y buenos argumentos en lugar de descalificaciones sumarias.

Es decir, exactamente del mismo modo que queremos que hablen con nosotros, potenciales conspiranoicos como cualquiera.