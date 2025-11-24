Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marea baja

Cómo viví la muerte de Franco

Alberto Granados

Lunes, 24 de noviembre 2025, 22:20

La muerte de Franco, hace cincuenta años, fue un largo proceso de apagamiento del que sólo se nos permitía conocer el parte diario que firmaba ... el equipo médico habitual y que nos dejaba llenos de incertidumbres y temores de un nuevo golpe. No se esperaba solo que un enfermo muriera. Además se esperaba que las esperanzas y sueños democráticos de un país entero salieran adelante. Lo que decía el parte de cada tarde no dejaba indiferente a nadie: a los franquistas, porque la muerte del dictador iba a traer una situación convulsa a la que le temían; a los antifranquistas, porque, descabezado el Régimen en 1973, con el atentado de ETA contra Carrero Blanco, se palpaba la proximidad de un acercamiento a la democracia, que era lo que la mayoría deseaba, aunque aguantaba estoicamente la situación.

