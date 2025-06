Noviazgos blancos

En mis tiempos, los jóvenes creíamos que el enamoramiento era una especie de inevitable milagro que nos hacía mejores, más completos y menos solitarios, por ... lo que en cuanto nuestras hormonas se ponían bravías, iniciábamos el cortejo de la chica que el destino, las feromonas o las simples circunstancias inmediatas nos habían reservado desde el principio de los tiempos.

Eran unos años en que aún no les había llegado a las chicas la necesidad de estudiar una carrera, por lo que las jóvenes de miles de pueblos no tenían más misión que oír las novelas radiofónicas de Sautier Casaseca y soñar con ese príncipe que se convertiría en su marido, que debería llegar en un plazo razonable, antes de que se le pasara el arroz, pues los pueblos eran terriblemente crueles con las mujeres solas. No existían garantías de que ese hombre deseado no fuera a resultar un vicioso, un sádico, un adúltero o un maltratador.

Aún no se sabía que el enamoramiento es cosa de un neurotransmisor llamado dopamina que nos excita el sistema nervioso y nos vuelve capaces de muchas tonterías unánimemente señaladas como síntomas del amor. El hecho es que nos llegaba el momento en que, atraídos por una joven, la abordábamos. Y ella, que tampoco sabía mucho de neuropsicología y con muy pocos años y muy poca cabeza, aceptaba y ambos iniciábamos un larguísimo noviazgo.

El reflujo de la marea baja me trae hoy el recuerdo de todas aquellas mujeres del pueblo que, obligadas por las costumbres y la moral de mi juventud, aceptaron un noviazgo que las llevó a ser mujeres casadas y madres de una prole tal vez antes de darse cuenta de todo lo que ello llevaba aparejado. Supongo que aquellas mujeres de las décadas de los sesenta y setenta recibieron los mismos conceptos morales en un pueblo que en una ciudad, pero las de los pueblos tuvieron incluso menos claridad de ideas que las jóvenes urbanitas.

Yo me ahogaba en mi pueblo y tuve la prudencia de no anclarme a una situación que estaba dispuesto a dejar atrás en cuanto encontrara la mínima posibilidad, así que me aguanté mi lánguida soledad pensando en volar lejos, a un ámbito inconcreto donde, sin la menor duda, atarían los perros con longaniza y encontraría a esa chica perfecta que colmaría todos mis anhelos, según predicaban las canciones dulzonas de los guateques, las películas de amores y la experiencia que nuestros conocidos nos mostraban, en medio de contradictorios comentarios que aumentaban nuestra perplejidad.

En el pueblo todo se sabía y las chicas tenían la sabia prudencia de observar un comportamiento intachable porque dar el menor campanazo escandaloso suponía un rechazo frontal por parte de todos los posibles pretendientes, en una época en que las jóvenes no tenían otra función que ir bordando el ajuar mientras llegaba ese novio formal, responsable y bien posicionado que sería el compañero, a veces, el amo indiscutible, de su futuro.

El cortejo tenía sus fases, que invariablemente se iniciaban negando bailes, ocupando el centro del grupo femenino para evitar que el chico se pusiera a su lado y mostrando una displicencia feroz, todo ello para no crear la imagen de ser una mujer complaciente y fácil. Pasado un tiempo de aquel paripé, por fin la chica aceptaba la casta relación y lo comentaba con su madre, que llevaba muchas noches en vela por la preocupación de que su hija no acabara siendo una perdida. Un tiempo después, el novio tenía que entrar a la casa de la chica y hablar con su padre, aclarando que iba con buenas intenciones. El suegro hacía otro paripé autorizando generosamente lo inevitable y recomendando al muchacho talento, que era, en realidad, templanza y capacidad de espera.

Al llegar una situación como la que he descrito, en la casa de la muchacha aparecía por sorpresa el llamado 'Libro de la vida sexual', de Juan José López Ibor, el psiquiatra oficial del Régimen, el que fijó en la sociedad de posguerra el canon sexual de los españoles. Obviamente, la chica se leía de un tirón aquel mamotreto y le transmitía al novio, con el que ya había conseguido cierto grado de confidencias íntimas, su incendiario contenido, en el que, salvo la postura del misionero, cualquier otra práctica recibía la catalogación de perversión sexual o la de aberración.

Cuando el noviazgo estaba en marcha era frecuente que el novio se fuera del pueblo, por estudios, trabajo o servicio militar. De nuevo las amigas acompañaban la soledad de la novia, salvo en casos extremos, en que eran los padres de él quienes tenían el impagable detalle de acompañar a la chiquilla para que no se sintiera sola y certificar la intachable decencia de la moza, en ausencia del hijo llamado a convertirse en su amo y señor.

La situación que hasta aquí he reflejado se daba en los pueblos hasta hace unos cincuenta años, por mucho que pueda resultarles pintoresca a los adolescentes de hoy día, en que la práctica de la sexualidad viene marcada por una envidiable libertad, pero no exagero en nada en lo expuesto. Con todo, muchas de aquellas parejas se casaron, tuvieron hijos y son hoy los padres y abuelos tolerantes que no ponen trabas a la sexualidad de sus hijos y nietos, esas y esos que en cuanto pueden se emparejan y se van a vivir juntos sin que suponga el menor problema familiar. Debo añadir que muchas de aquellas parejas han tenido una razonable habilidad para ser felices. Y eso, sin haberse enterado de que el amor solo es un efecto de un neurotransmisor llamado dopamina.