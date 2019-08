Aunque no lo creáis la frase, escuchada de forma repetitiva por tierra, mar y aire, «agosto ya no es agosto», comienza a serme muy familiar; diría que hasta cotidiana.

Y lo más sorprendente es que quienes la utilizan no sólo se refieren al «cambio climático» o a las «merecidísimas vacaciones», sino también -y con acento especial- a la no presencia de determinados personajes, considerados como habituales e imprescindibles en nuestras playas o montañas.

No quiero creer que estas destacadas desapariciones tengan algo que ver con dudas económicas sobre el futuro o con lagunas mentales sobre lo ocurrido años antes. Más bien me inclino a pensar que, como le pasa a nuestro planeta, lo seguro -la lluvia, el calor, la nieve, el viento, etc.- se está convirtiendo en inesperado, incluso hasta en desconcertante.

Quizá, también, puede suceder que las costumbres estén cambiando a ritmo de vértigo. Las ideas actuales sobre el descanso, el ocio o la tregua, no se parecen en modo alguno a las que, por ejemplo, hace cincuenta años se consideraban como indiscutibles.

Y es que, no me cabe duda, tendremos que adaptarnos, con paciencia y fe (pero sin perder la esperanza y la determinación de desarrollar nuestras creencias), a los nuevos ritmos de vida, pues la música de las ciudades ya no es la misma; y la letra, tampoco.

A ciencia cierta, no estoy seguro de si todo lo dicho responde a un intento gafe de reeducación en la «escuela de la existencia», diseñado por terrícolas o extraterrestres para un «mejor gobierno» -los informativos y las series televisivas sobre los alienígenas comienzan a tener un gran contenido en común-.

En todo caso yo prefiero seguir paseando por las calles y rincones de nuestra provincia para encontrarme -en el más amplio sentido de la palabra- con las gentes que nos han hecho fuertes y que nunca han dado tregua a la defensa de la verdad.