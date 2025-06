Entre Lucrecia Borgia y Maquiavelo

Comenta Compartir

Leo siempre que puedo biografía histórica. Y a veces novela histórica. Pero para ser sincera, pocas novelas de este género me dejan huella. Muchas me ... irritan por sus fallos garrafales. Creo que hay demasiados novelistas 'históricos' que más que enseñar historia confunden al lector. Muchos simplemente aburren. Aunque ganen premios. Respecto a series televisivas, son malísimas, hechas para un público al que poco o nada importa el rigor histórico. Es que para escribir novela histórica no basta con apuntar unos cuantos datos sueltos de tal o cual personaje y montar un relato fantasioso a su costa. Hay que meterse a fondo en la historia con mayúscula, desde archivos y bibliotecas. Por eso cuando encuentro un relato histórico novelado capaz de fundir bien realidad y ficción, lo valoro.

Eso me ha pasado hace poco con un libro de Carmen Barberá, recreación de la vida de Lucrecia Borgia, de una de las hijas del papa Alejandro VI. Relato ficticio pero bien documentado, que atrapa al lector con una redacción atractiva, imaginando no solo la vida sino también los pensamientos y sentimientos de esta mujer vapuleada por la historia. Aunque realmente fue una víctima más de aquel mundo en el que las mujeres nunca decidían cómo gobernar sus vidas. Un relato que nos hace recorrer una etapa apasionante de la historia coincidente con el descubrimiento de América y los Reyes Católicos, pues Lucrecia, por política matrimonial, tuvo vínculos con el reino de Aragón. Ella, fallecida muy joven, en 1519, de parto, fue desdichada, por mucho que se la haya demonizado con sus devaneos amorosos. Nacida de relación ilegítima del papa con una bella dama romana, tuvo bastantes amantes y tres esposos, pero además se le atribuyen por la leyenda negra tener también relaciones incestuosas con sus dos hermanos de sangre y hasta con el que fue su padre, el que llegó a papa como Alejandro VI, oriundo de Játiva, Valencia. Pudo ser cierto ese escándalo porque en la corte papal aquella pasaban cosas así a diario. Pero en tal caso la víctima fue ella dado que las supuestas violaciones y sus tres matrimonios forzados comenzaron cuando era una adolescente de 13 años; sin ignorar los malos ejemplos que tuvo desde que nació y que le harían relativizar tales aberraciones sexuales. Sin ignorar su vida en un escenario de crueldad extrema, donde el asesinato a los rivales era cotidiano. Ella desde la cuna estuvo dominada por seres tan poderosos como el sanguinario Cesar Borgia, su hermano, y Alejandro VI, famoso por su corrupta manera de gobernar la silla de Pedro, sus ambiciones políticas sin límite y excesos vitales, particularmente en lo referido a su insaciable instinto sexual. Sus hijos bastardos conocidos son numerosos. Cuesta, estudiando la historia de algunos papas, entender como esa institución ha llegado hasta hoy. Seguramente porque en el asunto de papas es donde más hemos mejorado a lo largo de los siglos. Ojalá el nuevo papa siga esta senda de ejemplaridad y en nada nos recuerde a Alejandro VI. Como muestra, copio uno párrafo de lo que escribió sobre este papa el florentino Maquiavelo: «no hizo jamás otra cosa que engañar a sus prójimos, pensando incesantemente en los medios de inducirles a error y encontró siempre ocasiones de poderlo hacer. No hubo nunca nadie que conociera mejor el arte de las protestas persuasivas ni que afirmara una cosa con juramentos más respetables, ni que a la vez cumpliera menos lo que había prometido. A pesar de que todos le consideraban como un trapacero, sus engaños le salían siempre al tenor de sus designios, porque, con sus estratagemas, sabía dirigir a los hombres», un texto que da pavor, aunque no quiero aplicarlo esta vez a comportamientos políticos recientes. Pero es claro que sólo el freno de la ley, y la democracia, evita que algunos gobernantes saquen a la luz sus impulsos más bajos. Al menos en lo de elegir papa vamos mejorando pues, sin irnos lejos, desde Juan XXIII (1958-1963), pasando por Pablo VI (1963-1978), Juan Pablo I (1978), Juan Pablo II (1978-2005), Benedicto XVI (2005-2013), y Francisco I nadie podrá nunca escribir un texto como el de Maquiavelo. Es que, entre otros hijos antes de llegar a papa, Alejandro VI a tuvo a , primer , Jerónima, casada con un noble romano, e Isabella Borja, casada con un oficial de la curia. De otras amantes, caso de Giovonnozza Castanei (conocida como Vannozza) nacieron también, (abuelo de San Francisco de Borja), y Borgia. Luego, siendo ya papa, tuvo dos hijos de madre desconocida, Rodrigo y Juan. Uno de ellos, Juan, apodado el 'infante romano', se cree fue hijo de Lucrecia y el papa, su padre, reconocido oficialmente por, como hijo «nacido de romano pontífice y de mujer no casada». Muy valiente tuvo que ser Maquiavelo cuando escribió aquello sobre Alejandro VI, pues este papa incluso muerto dejaba hijos por el mundo capaces de asesinar a su acusador, este florentino que se hizo famoso por su obra 'El príncipe'. Tuvo donde inspirarse. Ya lo vemos, lo de la corrupción y el fango político no lo hemos inventado ahora en España. Viene de antiguo.

