Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Mi papelera

La Isla

Creo realmente que los españoles actuales han perdido su particular espíritu de libertad y rebeldía, que dio momentos gloriosos a la historia. Hoy aquí se copia todo lo que venga de fuera.

Adela Tarifa

Jaén

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Amigo lector. No piense usted, llevado por el título, que me he escapado en el pasado puente de los difuntos a una isla, huyendo de ... esa hortera fiesta de Halloween. Importada de los EE.UU. Aunque algo tengan que ver mis reflexiones de hoy con la obsesión por imitar lo foráneo que invade a los españoles instalados en el estado del bienestar. Hoy hablo de algo tan indispensable en una cocina que se precie de buen gusto llamado 'la Isla', armatoste central que ocupa gran parte del recinto dedicado a manipular y cocinar los alimentos, o, en su caso, a servir de mesa de cocina adosándole incomodos taburetes. Eso es hoy el corazón de una cocina moderna, que, además, para ser actual debe de estar 'integrada' en el salón o el comedor. Porque lo que actualmente mola en decoración son los espacios abiertos, que se van imponiendo hasta en las zonas más íntimas, caso de los baños y aseos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  5. 5 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  6. 6

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  7. 7

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  8. 8 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»
  9. 9

    Las obras del metro ya están al 70% y encaran su recta final
  10. 10 Herido un motorista tras una colisión con un turismo en la avenida de la Ciencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Isla

La Isla