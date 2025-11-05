Amigo lector. No piense usted, llevado por el título, que me he escapado en el pasado puente de los difuntos a una isla, huyendo de ... esa hortera fiesta de Halloween. Importada de los EE.UU. Aunque algo tengan que ver mis reflexiones de hoy con la obsesión por imitar lo foráneo que invade a los españoles instalados en el estado del bienestar. Hoy hablo de algo tan indispensable en una cocina que se precie de buen gusto llamado 'la Isla', armatoste central que ocupa gran parte del recinto dedicado a manipular y cocinar los alimentos, o, en su caso, a servir de mesa de cocina adosándole incomodos taburetes. Eso es hoy el corazón de una cocina moderna, que, además, para ser actual debe de estar 'integrada' en el salón o el comedor. Porque lo que actualmente mola en decoración son los espacios abiertos, que se van imponiendo hasta en las zonas más íntimas, caso de los baños y aseos.

A mí me gusta aprender de todo, y me fijo mucho en las tendencias de arquitectura y decoración. También me apasiona conocer los avances científicos y de todas las artes. Pero sin perder el sentido crítico ni sumarme a las 'modas' como si eso fuera obligatorio. Creo que el buen gusto, aparte de tener un componente genético, se educa. Así en música o en literatura, por ejemplo, no basta con tener habilidades innatas. Conviene cultivarlas y aprender de los que saben más. Pero este aprendizaje tiene su límite cuando tal influencia nos roba la genialidad particular que tiene cada mente humana y limita el uso de la razón para ver los pros y contras de lo nuevo. No digamos nada cuando esas modas acaban siendo asumidas por los políticos de turno y las convierten e ideologías dominantes. Ese es el gen, la base previa a una dictadura, la que nace de una ingeniería social impuesta por los políticos.

En mis carnes padecí el desastre educativo de la aplicación de la Logse, y la imposición en nuestros institutos de bachillerato (también en las escuelas) de teorías constructivistas radicales; aquel «aprendizaje por descubrimiento» importado de pedagogos como Coll, Ausubel, Piaget y otros a los que Dios perdone. Los países pioneros en ello acabaron renegando de ese engendro, pero aquí perseveramos y nos vamos quedando solos. Por eso hoy nuestros parámetros educativos rozan el subdesarrollo en los informes oficiales internacionales. El nivel cultural general de nuestros jóvenes, varias generaciones atrás, es pésimo. Claro que para los políticos sí fue rentable esa ley. Ahí tenemos a los independentistas amamantados con todo aquello. Es que es más fácil gobernar a borregos que seres humanos pensantes y críticos.

Creo realmente que los españoles actuales han perdido su particular espíritu de libertad y rebeldía, que dio momentos gloriosos a la historia. Hoy aquí se copia todo lo que venga de fuera. Por eso Halloween se ha comido las tradiciones propias de nuestras fiestas a los difuntos, y las modas arquitectónicas extranjeras se están cargando diseños tradicionales propios, a la par que renunciamos fácilmente a preservar nuestra intimidad hasta en el espacio doméstico. De hecho ya vivimos rodeados de cámaras de vigilancia porque preferimos eso a legislar con firmeza contra delincuentes, ladrones o violadores. Hoy somos como clones diseñados por los que nos dictan tendencias en todo, incluido el plano de nuestra casa. Así, si lo que se estila fuera es perder espacio domestico para la intimidad, lo copiamos, y si lo que mola hoy es tener una inmensa cocina con Isla integrada en el salón, adelante. Aunque la realidad social sea otra. Porque yo creo que caminamos hacia la desaparición de la cocina, o a convertirla en algo simbólico, sobre todos en grupos sociales acomodados y entre los jóvenes. Es que generalmente se come fuera, y los niños lo hacen en sus colegios. Es que proliferan las ofertas de alimentos listos para levar y consumir, que ahorran tiempo y dinero. Basta ver la cantidad de repartidores a domicilio de alimentos que invaden las calles a todas horas. Así que esa Isla americana pensada exclusivamente para que le dediquemos horas a elaborar a diario exquisitos platos a estas alturas no tiene sentido. Y que conste que en mi casa se cocina a diario, alimentos saludables y de cuchara. Los amigos que a veces nos acompañan me dicen que soy buena cocinera. Creo que es cierto porque aprendí es arte de una maestra extraordinaria, mi abuela María. Ni ella ni yo necesitamos esa Isla para elaborar platos exquisitos, algunos de los cuales, por muchos extractores de carbono que pongas, desprenden olores fuertes. No veo yo a estos pijos que instalan Islas en su cocina integrada al salón preparando una buena parrillada de sardinas asadas, o un cocido con panceta, espinazo, hueso de jamón y repollo. Para eso hace falta una habitación independiente con buena ventilación, fogones tradicionales, gusto por el arte pausado de la buena gastronomía, y la compañía adecuada por compartir el resultado. La Isla sobra. También nos sobran políticos manipuladores y esos llamados 'influencer', unos vividores que parasitan mentes débiles.