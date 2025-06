En mayo, el mes de las flores y de María como me decía mi abuela mientras esperaba que florecieran sus azucenas del huerto para llevarlas ... a la virgen de la Esperanza de Cádiar, hubo fumata blanca en el Vaticano y los católicos pudieron al fin decir ¡habemus papam!

La verdad es que no he seguido mucho este acontecimiento histórico. Es que cada vez estoy más de espalda a redes sociales y noticiarios. Me limito a conocer los titulares de la radio y la prensa para sacar mis propias conclusiones. No va conmigo lo de pasar horas escuchando a analistas políticos para que ellos interpreten las noticias y nos creen tendencia de opinión. Tampoco me interesan los detalles irrelevantes y sensibleros de la biografía papal. Los fundamentales ya lo sabemos. Además cualquiera conoce que a los cardenales electores, y por ende candidatos a ser electos, los nombra el papa. Es como la pregunta del millón que en un raro gesto de sinceridad hizo Sánchez: ¿Quién nombra al fiscal general del estado? Pues eso, que ya sabemos de qué cuerda política es el Fiscal General, como sabemos de qué partido es la responsable de la Red Eléctrica Española, nombrada también por Sánchez, y así sospechamos a quién hay que imputar el mayor fallo tecnológico habido en nuestra historia reciente: el apagón nacional de abril que nos puso de rodilla y cara a la pared, como antaño a los malos estudiantes, ante el mundo. Resumiendo, que el nuevo papa es discípulo de Francisco.

Nadie espera que un Papa de hoy se aleje mucho del ideario pontificio que practicó el papa Francisco. Tampoco habrá milagros, por muy santo e inteligente que sea el papa actual, en lo de volver al redil a los millones de católicos que, tras su bautizo, y acaso sus primera comunión, vuelven la espalda a los preceptos de la Santa Madre Iglesia. No hay más que ver la poca clientela que hoy asiste a misas y a otros actos religiosos cotidianos. Dejo fuera, naturalmente, las romerías y fiestas de Semana Santa, manifestaciones de religiosidad popular donde, por arte de magia, salen a la calle católicos apostólicos romanos a porrillo que el resto del año no aparecen por la iglesia, salvo contadas celebraciones sociales.

Averiguar cómo hemos llegado hasta aquí no resulta tan difícil observando las materialistas tendencias sociológicas imperantes; sin olvidar los errores cometidos por las jerarquías eclesiásticas a lo largo de la historia. Hoy paganismo y descristianización son indiscutibles a simple vista. Pongo como ejemplo lo que vengo observando cuando me pilla en mi pueblo alguna fiesta religiosa relevante. Hay fotos en mi casa, por ejemplo, de la procesión multitudinaria del Viernes Santo allí cuando yo era adolescente, con la iglesia a rebosar en todos los oficios de esos días. Este año pude hacer fotos de esa procesión, a la que acompañaban los fieles que previamente asistieron al oficio divino: iban muy pocas personas acompañando a las dos imágenes titulares en un pueblo de unos 1.700 habitantes. Casi todos eran mayores. Los jóvenes ni están ni se les espera, y eso que hace cuatro siestas que celebraban en esa iglesia su primera comunión.

Yo deseo al nuevo papa éxito en su pastoral, y que algunas ovejas vuelvan al redil. No estoy en contra de la religión católica, inspirada en ideas buenas del Evangelio, y a veces casi envidio a los creyentes porque tienen cierto consuelo imaginando que haya una vida mejor tras la muerte, en la que se castiga a los malos. En la que no existen políticos corruptos ni sanguinarios, ni guerras ni injusticias. En la que volverán a encontrar a los seres queridos. Eso es mejor que llegar a Jauja, ese país de ensueño para los niños. Por desgracia, hasta la fecha, nadie en su infancia descubrió el camino para gozar de Jauja. Tampoco ningún muerto vuelve para contarnos como es el cielo. ¿Acaso por miedo a olvidar el camino de retorno?

Respecto a lo que representan los papas, todos sabemos que son los sucesores de Pedro, al que Cristo le dijo «tú eres piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia». Luego la historia del papado demostró que lo de ser piedra era cierto en bastantes casos, pues hubo papas con el corazón más duro que la piedra. Pero también los hubo buenos. Es que tantos siglos de papado no se resumen fácilmente, como contaba yo no hace mucho en esta columnas de los jueves al recordar la vida de Lucrecia Borgia, hija del papa español Clemente VI, impresentable personaje al que el mismísimo Maquiavelo dedicó frases demoledoras. Nada que ver con papas actuales que levantaron las alfombras del Vaticano para que allí oliera mejor. Con sus luces y sus sombras.

Suerte en su política vaticana deseo al nuevo papa, porque le va a hacer falta. Un pontífice que hace el número 264 entre los papas, de los 266 papados que hubo, dado que Benedicto IX accedió en tres ocasiones al poder. Y larga vida, porque hubo 42 papas que fallecieron antes del año de su pontificado. Eso tiene la edad, que no perdona a nadie.