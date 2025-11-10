Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Santiago Abascal, con los diputados de Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores (izq.) y Vicente Barrera (dcha.). EFE

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

El partido de Abascal pondrá mas condiciones a Feijóo, como frenar la llegada de menores migrantes o reducir las subvenciones a las ONG

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

«Apretar hasta el final», «A cara de perro», «Confrontarlo todo», «Esta vez no nos van a engañar». En la sede de Vox, en la ... calle Bambú de Madrid, saben que tienen la llave del Palau de la Generalitat valenciana y no se la van a regalar al PP. Si Vox quiere, habrá un nuevo Consell liderado por otro president popular que sustituya a Carlos Mazón. Pero si no quiere, la Comunidad Valenciana se verá abocada a un adelanto electoral en el que las encuestas vaticinan una subida para la formación de Santiago Abascal, que, si se consumara, estaría todavía más fuerte para la siguiente negociación.

