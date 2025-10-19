Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El líder de Vox, Santiago Abascal, se fotografía con jóvenes en Sevilla el 10 de octubre. EFE

Vox se lanza a desbordar sus nichos en busca de más voto obrero y de las mujeres

Con el viento de las encuestas a favor, los de Abascal aspiran ya a pescar en caladeros de la izquierda y en el voto útil del PP

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:09

Los nichos electorales que hasta ahora se le resistían a Vox ya no le parecen tan inalcanzables. La formación de Santiago Abascal, al alza en todas las encuestas publicadas ... en este nuevo curso político, busca desbordar sus techos con la incorporación de nuevos perfiles menos predispuestos, desde la irrupción del partido en el escenario político, a introducir en la urna la papeleta verde: las mujeres, los homosexuales y los mayores que argumentan que el PP es el voto útil de la derecha son los caladeros en los que pretende pescar la marca de la derecha extrema, además de atraer a más jóvenes y más obreros de los cinturones urbanos de las grandes capitales. Dos grupos sociales en los que ya viene mostrando una notable fortaleza.

