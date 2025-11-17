Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Vox no quiere que el PP reciba el 21 de diciembre en Extremadura todos los votos de los descontentos con el cierre de Almaraz, el ... asunto central de la precampaña electoral en esta comunidad autónoma. El partido de derecha radical sabe que el rechazo del PSOE a la enmienda del PP para derogar el calendario de la clausura de la central nuclear pasará factura al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, pero también quiere que pese sobre su adversaria popular, María Guardiola. Por eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes por igual al PSOE y al PP del negro futuro de Almaraz.

«Feijóo y María Guardiola han sido muy contundentes, pero solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Las políticas verdes que están detrás del cierre de Almaraz las han pactado el PSOE y el PP en Bruselas. No doy ninguna credibilidad a las posturas del PP, que es el que ha dejado que esta situación llegue hasta aquí», ha afirmado Abascal en Badajoz, donde presentará este lunes a los candidatos de su formación para las elecciones autonómicas. Abascal ha atacado por igual a los candidatos de los grandes partidos en estos comicios. «La única pelea entre PP y PSOE es a ver quién es más corrupto. Algunos estamos hartos de esa pelea de ficción. Son unos puñeteros mentirosos que pactan todo en Bruselas, la política migratoria y el Pacto Verde, pero les vamos a quitar la careta», ha insistido.

En su opinión, votar a Gallardo es «votar a la mafia de 'Pedrone'». «Poner de candidato a alguien que va a acabar en el banquillo es un insulto a los extremeños, que han pagado un sueldo a quien no sabe dónde está su puesto de trabajo», ha dicho el presidente de Vox, que ha recordado la relación de Gallardo con el «caso del hermanísimo», David Sánchez Pérez-Castejón, que se sentará en el banquillo por unos supuestos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades en su contratación como director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz.

Pero apoyar a María Guardiola también es un error porque es «la candidata tapada de Pedro Sánchez para aplicar las políticas socialistas». La propia convocatoria electoral en Extremadura, después de que el PP y Vox no llegaran a una acuerdo sobre los presupuestos, es la prueba, a juicio de Abascal, de que Guardiola «prefiere los apoyos del PSOE». «Los presupuestos que sí valían en Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana no le han valido a Guardiola», ha lamentado Abascal.

Sobre las negociaciones para la formación del gobierno en la Comunidad Valenciana, el líder de Vox ha afirmado que «no hay novedad» y ha explicado que su partido está en conversaciones con el PP para apoyar la candidatura de Juanfran Pérez Llorca. Las condiciones de Vox para confirmar su respaldo al sustituto de Carlos Mazón son el fin del Pacto Verde, medidas contra la inmigración irregular y «el compromiso para la construcción de obas hidráulicas y de presas que impidan que la tragedia de Valencia se vuelva a producir», ha recordado Abascal. «Los culpables de aquella tragedia fueron los que pararon las obras y negaron la ayuda internacional. El responsable criminal de la tragedia es el presidente del Gobierno», ha insistido Abascal.