Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Abascal critica por igual a los populares y al PSOE: «Son unos puñeteros mentirosos que pactan en Bruselas la política migratoria y el Pacto Verde, pero les vamos a quitar la careta»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:44

Comenta

Vox no quiere que el PP reciba el 21 de diciembre en Extremadura todos los votos de los descontentos con el cierre de Almaraz, el ... asunto central de la precampaña electoral en esta comunidad autónoma. El partido de derecha radical sabe que el rechazo del PSOE a la enmienda del PP para derogar el calendario de la clausura de la central nuclear pasará factura al candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, pero también quiere que pese sobre su adversaria popular, María Guardiola. Por eso, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado este lunes por igual al PSOE y al PP del negro futuro de Almaraz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  2. 2 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Torrenueva
  3. 3 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  4. 4 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  5. 5

    Veintitrés colegios y cinco residencias de Granada se hicieron en zonas inundables
  6. 6 La ginebra artesanal más galardonada del mundo en 2024 no es de Escocia, es de Granada
  7. 7

    La leyenda de los curas rojos de la zona Norte
  8. 8 Colapso en la Ronda Sur por un accidente a primera hora de este lunes
  9. 9 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  10. 10

    Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz

Vox intenta que el PP no capitalice en Extremadura el cierre de Almaraz