Vox aparta a Ortega Smith de la portavocía adjunta del Congreso

Vox ha apartado este lunes de la portavocía adjunta del Congreso a Javier Ortega Smith, uno de los fundadores del partido que, sin embargo, ahora ... está distanciado de la dirección nacional. Ortega Smith, que continuará con su cargo de portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y como portavoz en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, ha nombrado en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz de Vivienda en el Congreso.

Ortega Smith fue vicepresidente y secretario general, además de una de las figuras con más visibilidad del partido, pero en 2024 lo relegó de los puestos internos más destacados. Antes había tenido desencuentros con otros miembros de Vox, como Macarena Olona, que acabó saliendo de la formación.

En los últimos tiempos, Ortega Smith ha 'desobedecido' en varias ocasiones las directrices de la dirección de Vox. El 25 de septiembre acudió a la presentación del 'think tank' Atenea, impulsado por otro de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que también terminó fuera del partido por sus discrepancias con el presidente de la formación, Santiago Abascal, y el 12 de octubre asistió al desfile militar del Día de la Hispanidad, al contrario que Abascal.

Sobre Hernández Quero, que es diputado por Málaga, Vox subraya que será «altavoz» de los problemas de la vivienda y que su nombramiento impulsa «su esfuerzo por dar a conocer las propuestas del partido» en este ámbito.