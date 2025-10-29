Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares de las víctimas de la dana gritan contra Mazón en el funeral de Estado.

Familiares de las víctimas de la dana gritan contra Mazón en el funeral de Estado. EP

Las víctimas de la dana piden «verdad y justicia» entre gritos de «asesino» contra Mazón

El presidente de la Generalitat se ausenta del encuentro de los Reyes y Pedro Sánchez con las familias, que en el funeral de Estado de Valencia vuelven a exigir su dimisión

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:05

Comenta

Valencia, y con ella toda España, han llorado este miércoles a las víctimas de la dana un año después de la tragedia en un funeral ... de Estado presidido por los Reyes. El recuerdo solemne a los 237 fallecidos, cuyos nombres se escucharon en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se ha mezclado con los gritos de las familias contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al que han llamado «asesino y cobarde», y con la exigencia de responsabilidades para que prevalezcan «la verdad y la justicia».

