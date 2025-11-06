La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta multimillonaria en Singapur

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron la mañana de este jueves en el centro de Madrid a Álvaro Romillo, ... más conocido como 'Cryptospain', el empresario que dio los 100.000 euros a Luis 'Alvise' Pérez, que han valido la imputación por financiación irregular del eurodiputado.

La captura de Romillo, según fuentes policiales, fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ante el aumento de riego de fuga del imputado y para garantizar que Romillo comparezca este viernes en el interrogatorio en la causa por la millonaria estafa piramidal de criptomonedas de su empresa, Madeira Invest Club (MIC).

El juez cree que el empresario, que fue capturado en un hotel cercano a la calle Génova de Madrid podría decidir abandonar el país, después de que la justicia haya constatado la existencia de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al imputado. El instructor Calama ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, que incluye los informes de la UCO y de la Agencia Tributaria que han hecho aflorar esa fortuna oculta en el país asiático.

El instructor del tribunal de la calle Génova acusa a Romillo de estafa agravada, blanqueo y organización criminal por perjuicios ya constatados de once millones de euros, aunque diferentes fuentes aumentan hasta los 300 millones la cuantía de este fraude, con cerca de 30.000 afectados en la estafa piramidal de MIC, un 'chiringuito financiero' que contó con la promoción de Alvise.

Enfrentado ahora con Alvise Pérez, después de que su testimonio tras un acuerdo con la Fiscalía sirviera de base para imputar ante el Supremo al líder de 'Se Acabó La Fiesta', Romillo denunció el pasado verano un misterioso asalto violento en su vivienda, en el que los ladrones -según dijo- le habrían obligado a transferir 1,2 millones en criptomonedas y se habrían llevado el móvil con las conversaciones con el ahora eurodiputados, así como dinero efectivo, relojes de gran valor y piezas de oro.