El tribunal admite el testimonio de Villarejo en el juicio contra Pujol

El juicio contra la familia Pujol y contra una decena de empresarios ha arrancado formalmente este miércoles con las primeras comparecencias. Ha declarado una de ... las nietas de Jordi Pujol, hija de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés, la secretaria de ambos y la persona que les vendió un chalé en el año 2003.

Antes de los primeros testimonios, el tribunal que juzga al expresidente de la Generalitat, a sus siete hijos y a una decena de empresarios por delitos de supuesta corrupción ha resuelto algunas de las cuestiones previas planteadas semanas atrás en el inicio de la vista. El tribunal ha denegado el traslado del juicio a la Audiencia de Barcelona tal y como habían solicitado la mayoría de las defensas. Los magistrados de la Audiencia Nacional se han declarado competentes para juzgar el origen de la fortuna de los Pujol y han asegurado que resolverán en la sentencia si la llamada 'Operación Cataluña', orquestada desde las cloacas del Estado para combatir al independentismo, tuvo incidencia en la causa, como argumentan las defensas. También resolverán en el fallo si se produjo una investigación prospectiva.

No obstante, el tribunal sí ha cambiado su posición inicial y ha accedido a que cinco de los antiguos altos mandos de la Policía española, como son José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Marcelino Martín Blas, Bonifacio Díaz y Celestino Barroso, declaren en el juicio. En julio, la Audiencia Nacional rechazó que fueran incorporados como testigos, pero ahora el tribunal presidido por José Ricardo de Prada ha señalado que no tiene inconveniente a admitirlos como testimonios como miembros de la cúpula de la 'Operación Cataluña'. «El tribunal quiere tener un mínimo conocimiento», ha asegurado el magistrado de unos aspectos que considera «esenciales» para resolver la causa. Eso sí, ha advertido a las defensas de que no permitirá que se haga un «proceso dentro del proceso» y que las preguntas deberán ser muy acotadas. Los jueces han rechazado pedir al Gobierno español que desclasifique documentos de la llamada policía patriótica.

Entre los tres primeros testimonios, de los más de 250 que están citados hasta el mes de mayo, ha destacado el de José Luis Perelló, empresario catalán que en 2003 vendió su casa a Jordi Pujol Ferrusola. Se trataba de un chalé de dos plantas, en la zona más cara de Barcelona y lo vendió por 2,4 millones de euros y el hijo de Pujol solo declaró a la Agencia Tributaria 21.000 euros, si bien estaba escriturada en casi dos millones y medio. Este testigo ha relatado que le sorprendió que a los 4 o 5 años de venderles las casa, aún le llegaban los recibos del IBI, la basura y los vados por aparcar. Los Pujol no cambiaron la titularidad de la casa hasta años después. Nunca supo por qué, pero siempre pensó que quizá siendo el hijo por entonces del presidente de la Generalitat igual le daba un cierto pudor tener una casa de esas características, tan lujosa en la zona más cara de Barcelona.

Ha declarado también una de las nietas de Jordi Pujol, una de las hijas del primogénito. El fiscal Fernando Bermejo ha puesto el acento en una donación de 585.000 euros que Jordi Pujol Ferrusola y su mujer hicieron a su hija para que pudiera comprarse un piso e independizarse en 2014. Fue fruto del acuerdo de divorcio de sus padres. El piso se lo compró a unas de las sociedad de su padre. La familia del hijo mayor del exlíder de Convergencia tenía tres propiedades inmobiliarias, además de la colección de coches de lujo del hijo del expresident.

Mientras, este miércoles ha trascendido una reunión celebrada el pasado viernes en Barcelona entre el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y Jordi Pujol. El encuentro tuvo lugar en el palacio de Pedralbes, la segunda sede del Gobierno catalán. En pleno juicio y en plena convalecencia del expresidente de la Generalitat, Illa recibió por segunda vez a Pujol. En esta ocasión, según la Generalitat, se trató de un encuentro privado para interesarse por su estado de salud. El tribunal rechazó archivar su causa por razones de salud. Pujol declaró el primer día por vía telemática en la vista en la que el tribunal abordó su estado de salud.