La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar, la empresa que estaba en el epicentro de la trama corrupta, recién salido de ... la cárcel tras cumplir parcialmente una condena por violencia de género. Muñoz, que pasó a integrar la plantilla de Servinabar en septiembre de 2019, consiguió en ese momento precisamente el tercer grado (semilibertad), un estatus penitenciario al que es mucho más fácil acceder con un trabajo en el exterior de la prisión.

Muñoz es hermano de 'La Paqui', la esposa de Cerdán cuyo nombre aparece citado de manera profusa en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Días antes de la contratación por parte de la empresa de su cuñado, Muñoz Cano había sido trasladado desde Baleares, donde cumplió parte de su pena, a Sevilla, donde entró, ya en tercer grado, en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa de la prisión de Sevilla-I. El 21 de noviembre de 2018 había sido condenado en Palma a tres años de cárcel por el incendio del coche de su exmujer, según informaron entonces los medios locales.

1,8 millones de euros

El cuñado del exsecretario de Organización del PSOE fue empleado de Servinabar, según el sumario, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022. En marzo de 2020, de acuerdo con los datos de la UCO, poco después de la incorporación de Muñoz a la empresa que su cuñado compartía en secreto con Antxon Alonso, Servinabar y Acciona firmaron un documento denominado «entrega de colaboración e instrucciones a empresa colaboradora» en el que se vinculaba esta contratación con una obra de emergencia para el Puente del V Centenario de Sevilla, una de las adjudicaciones que están en el punto de mira de la UCO y del juez Puente.

Y es que el hermano de 'La Paqui' fue el único empleado de Servinabar destinado de manera presencial a estos trabajos. En su caso, como peón especialista. Por el trabajo supuestamente desarrollado por el exconvicto Servinabar recibió un pago por parte de Acciona de 1,8 millones de euros. Un dinero que los investigadores creen que, en realidad, sirvió para encubrir las mordidas por las adjudicaciones irregulares de obra pública.