Torra insiste en tender la mano a Sánchez tras la Diada: «No ponemos fecha límite al diálogo» Torra. / Efe La Generalitat no excluye la vía unilateral CRISTIAN REINO Barcelona Miércoles, 12 septiembre 2018, 15:02

El Gobierno catalán ha vuelto a tender la mano a Pedro Sánchez para avanzar en la búsqueda de una solución política a la cuestión catalana. «No ponemos fecha límite» al diálogo, ha afirmado la consejera de la Presidencia, Elsa Artadi, el día después de que cientos de miles de personas se manifestaran ayer en Barcelona reclamando la independencia. Artadi ha instado al presidente del Gobierno a que pase de las palabras a los hechos. «Debería reaccionar a la Diada en la búsqueda de una solución», que la administración catalana considera que pasa por la celebración de un referéndum de autodeterminación. «La manifestación demuestra que la vía del miedo y la represión no es el camino», ha dicho. A su juicio, a pesar del encarcelamiento de dirigentes secesionistas y del 155, el «anhelo de votar del pueblo catalán sigue ahí». Es persistente y está determinado, según Artadi. Torra insiste en que el diálogo con Sánchez es su «escenario central» y «prioritario», pero avisa que no «excluye nada». «Trabajamos en la vía del diálogo, cuando tenga que cambiar ya lo valoraremos», ha señalado.

Artadi ha evitado recoger el guante que ayer lanzó la ANC al presidente Torra al término de la manifestación. Según ha señalado, existe plena sintonía entre la posición del Ejecutivo catalán y la de las entidades civiles. «Seguimos trabajando en el mismo objetivo: la independencia», ha señalado. En cambio, la ANC pidió ayer a Torra que no «dilapide» el trabajo realizado por el movimiento independentista «diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum» y le pidió que se prepare para un nuevo «embate democrático» al Estado. «No queremos que nos enviéis de nuevo donde estábamos; no estamos en 2012 -cuando se hablaba de una consulta acordada- ni menos aún en 2006 -época del Estatut-», instó la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. La ANC acusó ayer al Govern de estar instalado en el procesismo, con la «eterna esperanza de que España acepte y permita un referéndum acordado», pero Artadi lo ha negado. «Es evidente que no todo puede ir por la vía de la movilización», ha admitido la portavoz del Ejecutivo catalán, recordando que fue el Gobierno catalán quien impulsó el 1-O y el 27-O.

Como gesto hacia el independentismo tras la Diada, el Gobierno catalán ha anunciado que la reunión del Govern prevista para el martes 2 de octubre se celebrará el lunes, día 1, donde se hará un «balance» de la «represión» del Estado.