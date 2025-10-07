Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Magistrados del Tribunal Constitucional antes de comenzar un Pleno. R. C.

El TC conocerá la posición del tribunal europeo con Puigdemont antes de resolver la amnistía

El pleno, con los votos en contra de los magistrados conservadores, acuerda tramitar el recurso del líder de Junts contra la decisión del Supremo de mantener la malversación

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 7 de octubre 2025, 13:02

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite por mayoría del bloque progresista el recurso de amparo presentado por el expresidente catalán Carles Puigdemont ... contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarle el delito de malversación por el que está procesado en la causa del 'procés', motivo por el cual sigue vigente una orden de detención nacional que le impide regresar a España.

