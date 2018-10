Susana Díaz no da valor a las negociaciones de Iglesias con los independentistas Susana Díaz y Pedro Sánchez, tras la proclamación de la presidenta andaluza como candidata socialista a las eleccionesdel 2-D. / Efe La presidenta andaluza asegura estar «tranquila» porque sabe que el líder de Podemos no está autorizado para hablar en nombre del Gobierno COLPISA Martes, 23 octubre 2018, 13:18

Pablo Iglesias se entrevista con los independentistas por cuenta propia, no en nombre del Gobierno, y por ello no hay que darle trascendencia a las conversaciones al secretario general de Podemos con líderes catalanes como el preso Oriol Junqueras (ERC). Así lo ha asegurado al menos este martes la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien ha dicho estar convencida de que Iglesias negocia en nombre de «sí mismo», con lo que el valor de sus negociaciones «es ninguno».

Díaz ha recordado en Onda Cero que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha manifestado con claridad que el Ejecutivo «negocia por sí mismo y que nadie ajeno al Ejecutivo está autorizado para hablar en su nombre.

A juicio de la candidata socialista en las elecciones andaluzas del próximo 2 de diciembre, Iglesias está «sobreactuando porque quiere aparentar más de lo que realmente es su capacidad de decisión en estos momentos«. Y ha añadido Díaz que él tiene el «pecado original» de querer bloquear en su momento el acuerdo que suscribieron PSOE y Ciudadanos (Cs) y forzar de esa manera una repetición de elecciones.

Díaz denuncia que durante toda la pasada legislatura Iglesias ha estado mostrando lo «poco útil» que ha sido «el voto que le dieron los ciudadanos en las urnas», y ahora está «en esta escalada de sobreactuación y de impostura para querer aparentar que tiene más capacidad de decisión e interlocución o más poder del que realmente tiene».

«Es un socio parlamentario exclusivamente, y no es miembro del Consejo de Ministros ni del Gobierno de España», ha enfatizado Díaz, para quien el hecho de que Iglesias no negocie con los independentistas en nombre del Gobierno es un «elemento de calma para todo el mundo». «Estoy convencida de que el Gobierno no va a entrar en ese tipo de negociaciones y eso es lo que me da tranquilidad», insistió.

Al preguntarle si considera que el Gobierno va a negociar con ERC los Presupuestos Generales del Estado para 2019, Díaz ha reconocido que lo desconoce pero sí sabe que «no va a condicionar decisiones judiciales, que no va a mezclar el poder ejecutivo y el judicial, y que no va a poner nunca en cuestión el estado de derecho, la Constitución, la unidad de este país o el respeto a la legalidad».

Díaz ha incidido en el mensaje de que le gustaría que las fuerzas políticas que se envuelven en banderas de España defendiendo la Constitución y la unidad de nuestro país, en referencia a PP y Ciudadanos (Cs), tuvieran «un poquito de generosidad, apoyasen unos PGE que por primera vez tienen oxígeno para las personas« y dejaran sus »cuitas electorales para cuando llegara la campaña electoral«. »Deberíamos empezar a exigirnos todos que cuando llegan momentos como el actual, tuviéramos el interés de España por encima de nuestro propio interés».