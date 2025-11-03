Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, Koldo García y Santos Cerdán R.C.

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El juez afirma que Ábalos, Koldo y Cerdán trabaron amistad durante los «frecuentes viajes por España» en «defensa de una de las candidaturas» a la secretaría general del PSOE

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

Leopoldo Puente, el juez que instruye en el Supremo el denominado 'caso Koldo' -en el auto con el que insta a sentar en el banquillo ... a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la primera de sus causas- sitúa el origen de la trama corrupta a la que los tres supuestamente pertenecían en los viajes en el Peugeot de Pedro Sánchez por toda la geografía nacional durante el primer semestre de 2017 para recuperar la Secretaría General del PSOE, de la que había sido expulsado en octubre de 2016 por negarse a facilitar un gobierno de Mariano Rajoy. Unos viajes en los que Sánchez estuvo acompañado, además de por Ábalos y Koldo, por el también imputado y encarcelado Santos Cerdán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  6. 6 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Cinco recomendaciones para sacar los tóxicos de tu vida cotidiana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez

El Supremo sitúa el origen de la trama corrupta en el Peugeot de las primarias de Sánchez