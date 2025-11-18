El Supremo imputa a la cúpula de Acciona Construcción tras el informe de la UCO sobre Cerdán

El juez Leopoldo Puente, instructor del 'caso Koldo' en el Supremo ha imputado en este procedimiento a quien fuera el máximo responsable de la división ... de Construcción de Acciona y a sus dos principales subordinados, a los que acusa de estar relacionados con las obras públicas supuestamente amañadas por la trama corrupta que dirigía el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Los nombres de estos tres directivos de la multinacional que dirige José Manuel Entrecanales aparecen citados en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio Cerdán y la supuestas mordidas que éste recibió de la constructora a cambio de las adjudicaciones.

El primero de los imputados de Acciona es Justo Vicente Pelegrini, exdirector de Construcción para España de Acciona, que fue cesado el pasado verano, poco después de que su nombre apareciera en un primer informe vinculado a la trama corrupta que supuestamente dirigía Santos Cerdán.

Pelegrini ha sido citado a declarar como investigado el próximo 3 de diciembre, en la misma jornada en la que están llamados a ser interrogados los que eran sus hombres de confianza: Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel.

Olarte, actual director de Acciona Construcción la Zona Norte, fue la persona que el 2 de enero de 2019 firmó el protocolo notarial de constitución de la UTE entre Acciona Construcción y Servinabar 2000 (la compañía propiedad del empresario Antxon Alonso y que pertenecía de forma secreta a mitad a Santos Cerdán) para las obras de los túneles de Belate en Navarra, una de infraestructuras en el foco de los investigadores.

García Alconchel, por su parte, es el director de Zona Sur y África de la compañía. Su despacho fue registrado de manera minuciosa por la UCO durante los registros de la pasada semana, cuando también se requirió información a las empresa de Sevilla Tecade y Freyssinet. Ambas firmas, en UTE con Acciona Construcción, se adjudicaron en mayo de 2021 el contrato para sustituir los tirantes del puente del V Centenario sobre el Guadalquivir por un importe, sin IVA, de 71,4 millones de euros, aunque la obra acabó costando 102,8.

«Indebida adjudicación»

El juez, a la vista del informe de la Guardia Civil fechado el pasado 11 de noviembre y que dio lugar a los registros del viernes de la pasada semana, acusa a los tres directivos de haber tomando parte «aparentemente » en la «indebida adjudicación de determinadas obras públicas».

Puente, tras la imputación de los altos cargos de la constructora, acordó este martes además levantar el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada, la que contiene precisamente ese informe patrimonial sobre Cerdán. Fue en el marco de esa pieza, que el instructor ordenó el viernes los ocho registros en domicilios y oficinas ubicados en distintas provincias de España, entre ellos Madrid, Bizkaia y Sevilla, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas.

El instructor señala que una vez practicadas las diligencias de investigación que determinaron la necesidad de acordar el secreto parcial de las actuaciones, que consideró necesario para que no resultara frustrado su objeto, y sin perjuicio de la posterior práctica, ya sin necesidad de decretar secreto alguno, de las diligencias que pudieran acordarse tras el examen de la documentación hallada durante las entradas y registros practicados, así como de la información que se pueda obtener de los terminales telefónicos y/o informáticos intervenidos, «en este momento procesal el conocimiento de lo actuado por las partes no se considera que pueda perjudicar ya la investigación en curso».

Primer imputado

El pasado junio, cuando los informes de la UCO, que citan en más de 200 ocasiones a la constructora, ya situaron en el centro del epicentro de las investigaciones a Acciona, el propio Entrecanales salió al paso para negar la implicación de la empresa en la trama y cargar toda la responsabilidad en su exempleado Fernando Merino, el primer imputado de esta compañía.

«Nos duele profundamente el impacto reputacional que estas informaciones pudieran tener, tanto sobre nuestra compañía como sobre los más de 66.000 empleados en 40 países que cada día desarrollamos nuestro trabajo con ilusión, esfuerzo, compromiso y la más absoluta integridad y rigor», señaló en aquel momento el también CEO de la compañía.

Entrecanales, cuyo grupo familiar posee casi el 60% de las acciones de Acciona, enmarcó los hechos investigados «en la conducta de un exempleado de una filial del grupo – Acciona Construcción – que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares», dijo en referencia, sin nombrarlo, a Merino, al que no conoció de nada en su momento.

«Este exempleado -añadió Entrecanales- actuaba con la autonomía propia de su responsabilidad en una organización descentralizada y tenía la autoridad sobre contratos cuyo volumen agregado, sin restar importancia a su cuantía, representa un importe muy pequeño en comparación con el volumen total de actividad del negocio de construcción». En concreto y solo en Navarra, son seis los contratos suscritos entre 2017 y 2024 sujetos hoy a fiscalización por una cuantía de unos 86 millones de euros.