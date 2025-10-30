Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Francisco Nicolás Gómez Iglesias durante un juicio. EFE

El Supremo diluye otra condena al pequeño Nicolás al no ver delito en sus simulaciones

La Sala de lo Penal reduce a dos años de cárcel el castigo de la Audiencia de Madrid al determinar como un asunto ético que se hiciera pasar por emisario del Gobierno y del CNI

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:41

El Tribunal Supremo ha vuelto a diluir las responsabilidades penales de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como El pequeño Nicolás. La Sala de lo ... Penal ha sentenciado en firme una nueva pieza separada que afecta al joven de 31 años. La resolución estima de forma parcial su recurso por la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Madrid a tres años y cinco meses de cárcel por dos delitos: usurpación de funciones públicas al hacerse pasar por emisario del Gobierno y agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en una operación inmobiliaria y falsedad documental.

