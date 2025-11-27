Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Luis Ábalos en el Congreso Efe

El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

El juez destaca que siguen sin localizarse «cantidades importantes de dinero opaco» además sus vínculos con Sudamérica

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:36

Comenta

«Riesgo extremo de fuga». ¿Pero por qué considera el juez Leopoldo Puente que la posibilidad de que José Luis Ábalos se escape es tan ... intensa? La respuesta a esa pregunta está en el auto de prisión. Básicamente, ni el instructor ni el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, se creen la versión del exministro este jueves en la vistilla de que no tiene patrimonio suficiente para escapar fuera de España y que tampoco tendría dónde. «No voy a huir; no tengo dinero; no tengo dónde ir», llegó a clamar el imputado con tono lastimero ante el juez, el fiscal y las acusaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 Así es el menú que sirven en Faralá, el primer Estrella Michelin de Granada capital
  4. 4

    La nueva San Antón no tendrá terrazas
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  7. 7 El Ayuntamiento derriba la Huerta de la Mariana
  8. 8 Varios familiares consiguen huir a tiempo tras declararse un incendio en su vivienda en Atarfe
  9. 9 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  10. 10

    Libertad para la expareja de la mujer hallada muerta en una caravana en Motril

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»

El Supremo no se cree que Ábalos no tenga dinero oculto para «sostener una fuga»