El PSOE niega que «tapara» los casos de acoso sexual, pero no acudirá a la justicia

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado que su partido intentara «tapar o encubrir» los supuestos casos de acoso sexual de Paco ... Salazar, exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. «El PSOE actuó de manera contundente con este caso en cuanto salió en los medios de comunicación», ha asegurado Torró, que ha defendido la respuesta de su formación ante esta crisis.

«En cuanto aparecieron las primeras informaciones, la noche anterior al Comité Federal del 5 de julio, el partido tomó una decisión política inmediata: Salazar no entró a formar parte de la nueva Ejecutiva y salió de sus cargos institucionales y dos días más tarde, habilitamos un canal específico para las denuncias», ha argumentado Torró, que también ha dicho que «las denuncias no se borraron». «Pasados 90 días, el sistema esconde las denuncias de manera automática para proteger los datos», ha explicado.

Sobre Salazar, Rebeca Torró ha señalado que el órgano contra el acoso del PSOE «ya ha emitido un informe», pero no ha ofrecido ningún dato más «porque es confidencial y su divulgación puede dar lugar a acciones legales». Así, ha subrayado que la conducta del antiguo asesor «supone una falta muy grave prevista en los estatutos federales y una conducta contraria al Código Ético» del partido y ha apuntado a que no podrá darse de alta del partido de nuevo hasta que no termine la investigación.

El PSOE también ha abierto expediente a la mano derecha de Salazar en La Moncloa, Antonio Hernández, «como posible conocedor de los hechos» con el propósito de recabar información. Hernández, que ejercía como director del departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno fue cesado el pasado domigo.

La número tres del PSOE, que ocupa el mismo cargo en el que antes estuvieron José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ha reiterado las disculpas de su partido «por no haber estado a la altura» de las mujeres que han denunciado el acoso. «Se ha fallado en la comunicación con ellas y se ha generado dudas legítimas sobre el procedimiento. Nunca debió ser así», ha reconocido Torró.

Errores de los procedimientos

El PSOE se ha escudado en supuestos errores de los procedimientos del partido, que ha resumido en «falta de comunicación, no haber medido tiempos y no haber sido más sensibles». «Asumo el compromiso de solventar los fallos para que ninguna otra persona que decida denunciar en este canal sienta dudas sobre su garantía», ha lamentado Torró, que ha ofrecido ayuda psicológica y el respaldo jurídico del partido a las mujeres que se planteen ir a los tribunales, aunque también ha mostrado su respeto «a aquellas que no quieran acudir a la vía jurisdiccional».

Sin embargo, los socialistas no acudirán a la Fiscalía para denunciar estos casos y solo lo harán si las víctimas así lo deciden. Entre las nuevas medidas para luchar contra los abusos sexuales en el seno del partido, Torró ha propuesto «reforzar los órganos contra el acoso y campañas informativas sobre este protocolo que serán sometidas al análisis y revisión de gabinetes jurídicos especializados».

Torró también ha aseverado que el partido no ha recibido ninguna denuncia contra el ya exmiembro de la Ejecutiva Federal Javier Izquierdo, pero ha adelantado que se le abrirá un expediente de oficio para esclarecer las causas de su renuncia porque «no fue claro» a la hora de plantear su salida del partido. «Renuncia a sus órganos de manera voluntaria atribuyendo a unos motivos, luego vemos en los medios de comunicación lo que aparece, yo creo que podría haber sido más claro», ha agregado.