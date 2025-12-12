Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, este viernes en Ferraz. EFE

El PSOE niega que «tapara» los casos de acoso sexual, pero no acudirá a la justicia

La secretaria de Organización reconoce que el partido «no ha estado a la altura« de las mujeres que han denunciado e intenta frenar la sangría con más medidas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 11:36

Comenta

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha negado que su partido intentara «tapar o encubrir» los supuestos casos de acoso sexual de Paco ... Salazar, exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa. «El PSOE actuó de manera contundente con este caso en cuanto salió en los medios de comunicación», ha asegurado Torró, que ha defendido la respuesta de su formación ante esta crisis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  6. 6 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  7. 7 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  8. 8

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  9. 9 La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre
  10. 10 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE niega que «tapara» los casos de acoso sexual, pero no acudirá a la justicia

El PSOE niega que «tapara» los casos de acoso sexual, pero no acudirá a la justicia