Santos Cerdán residirá en la vivienda familiar de Milagro, donde ya está su mujer

Santos Cerdán tiene previsto residir en Milagro, el pueblo navarro que le vio nacer hace 56 años, tras su salida este miércoles de la cárcel ... madrileña de Soto del Real por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga. La decisión de regresar a esta localidad de poco más de 3.600 habitantes, ubicada en la comarca de la Ribera Arga-Aragón y a 80 kilómetros de Pamplona, ya estaba tomada por el exsecretario de Organización del PSOE desde julio pasado, apenas dos semanas después de ingresar en el centro penitenciario, según confirman fuentes de su defensa.

En Milagro posee una vivienda familiar donde precisamente ya se mudó su mujer a mediados de julio. Así se lo comunicaron sus abogados entonces al instructor del alto tribunal Leopoldo Puente. Francisca Muñoz abandonó su casa de alquiler en Madrid, el ático de la calle Hilarión Eslava donde residían desde octubre de 2019, para regresar «con todos los enseres y objetos personales» al pueblo de su marido.

La versión oficial de entonces era la finalización del contrato de alquiler en Madrid, según recoge el escrito de sus abogados del 15 de julio pasado, quienes advirtieron al juez de que se procederá «a la mudanza de los enseres contenidos en dicha vivienda» en «fechas próximas» a afectos de transparencia y dejar constancia, ya que en esos momentos estaba en el ambiente el posible registro de este domicilio madrileño, algo que nunca llegó a ocurrir.

La casa adosada en Milagro fue adquirida en 1995 por 11 millones de pesetas (66.000 euros) y será la morada de Santos Cerdán, donde pretende iniciar una nueva vida en libertad, sin la presión mediática de su situación judicial y, sobre todo, involucrarse en la defensa de su inocencia, más si cabe tras el último informe de la Guardia Civil sobre las relaciones comerciales de Servinabar, la empresa navarra de la que llegó a tener participaciones en 2016, y Acciona.

Un documento conocido ayer que le sitúa como «el enlace» del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos (2018-2021) con la multinacional de obras y servicios, que ya acumula cuatro investigados entre exresponsables o cargos suspendidos por el presunto amaño de contratos públicos a cambio de pagar «premios económicos» a los políticos encausados.