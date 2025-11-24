Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes durante la cumbre Unión Europea - Unión Africana, celebrada en Luanda (Angola) Borja Puig de la Bellacasa

Sánchez marcará con el nuevo fiscal general hasta dónde lleva su choque con la justicia

El presidente del Gobierno llega directo desde Angola al Consejo de Ministros que confirmará este martes el cese de García Ortiz

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:57

Comenta

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no ha esperado, para solicitar su cese, a que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que ... le condena por revelación de secretos. Tampoco el Gobierno esperará a conocer los argumentos del alto tribunal para nombrar a su sustituto. Sean cuales sean, el Ejecutivo ya ha decidido que el fallo adoptado el jueves por cinco votos a dos en la Sala de lo Penal es «injusto» e incluso, en palabras de la ministra portavoz, Pilar Alegría, «anómalo». Pero también que lo respetará. Lo que este lunes no se atrevían a asegurar en La Moncloa, sin embargo, es cómo de rápido se llevará a cabo el relevo. Que podría ser tan pronto como mañana durante un Consejo de Ministros al que Pedro Sánchez llegará directo desde Angola, tras su participación en la cumbre de UE-Unión Africana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  6. 6 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  7. 7 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  8. 8 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  9. 9 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  10. 10 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez marcará con el nuevo fiscal general hasta dónde lleva su choque con la justicia

Sánchez marcará con el nuevo fiscal general hasta dónde lleva su choque con la justicia