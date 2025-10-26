Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana

Pedro Sánchez dio este domingo el pistoletazo de salida del PSOE al nuevo ciclo electoral autonómico. De momento, Castilla y León se convertirá el ... 15 de marzo en la primera comunidad en ir a las urnas. Sobrevuelan también en Aragón y Extremadura adelantos que podrían desembocar en una convocatoria en la misma fecha que diese lugar a un 'superdomingo' electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que deberán celebrarse a más tardar en 2027.

El Gobierno desembarcó con varios de sus pesos pesados en León. El candidato socialista, Carlos Martínez, estuvo arropado por el jefe del Ejecutivo además de por las ministras Pilar Alegría, Ana Redondo y Elma Sáiz. Sánchez tiró en su intervención de manual electoral y ensalzó las políticas públicas que han puesto en práctica sus Gobiernos, al que situó como el baluarte del Estado del Bienestar frente a un PP ávido de privatizaciones. Con este propósito enarboló la defensa de la salud pública en plena crisis de los cribados de cáncer en Andalucía, abanderó el derecho al aborto en un momento en el que dirigentes del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso cuestionan aspectos de la actual ley o criticó las trabas que las administraciones del PP ponen a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en connivencia con Vox.

A tres días del aniversario de la dana que se cobró 237 vidas en Valencia, el presidente del Gobierno recrudeció el cruce de acusaciones que mantiene con Carlos Mazón desde el día posterior a la tragedia. Responsabilizó al presidente de la Generalitat de no haber dispuesto los medios necesarios para atender a las víctimas y recordó el recorte de plantilla que el Gobierno autonómico llevó a cabo entres el personal de los servicios de emergencia meses antes de las lluvias torrenciales. Por elevación, cargó también contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por sostener en su cargo al presidente autonómico. «Hace un año la negligencia de uno causó una auténtica tragedia, pero un año después el que Mazón siga al frente de la Generalitat tiene dos responsables y son su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abacal», denunció el líder del PSOE antes de calificar de «indecente para los valencianos» que el barón del PP mantenga las riendas de la comunidad autónoma.

Legislatura en vilo

Sánchez destacó esta semana como un hecho crucial el aniversario de la dana pero obvió ante su parroquia mención alguna a su comparecencia del próximo jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' o la situación de máxima tensión con Junts que puede dejarle sin mayoría parlamentaria con la que sacar adelante sus iniciativas. Lo más que hizo el presidente del Gobierno es reiterar que queda legislatura para rato, por muy cuesta arriba que pueda ponérsele el camino.

En frente, continuó el líder socialista, no hay alternativa a un PSOE que es el garante de los intereses ciudadanos. «Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco y una larga lista de presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular, porque siguen el mismo patrón, recortar los servicios públicos». Y al frente de todos se encuentra un Feijóo que, recordó, es ya el tercer presidente de los populares en los siete años y medio que lleva en la Moncloa. «No hay nadie al volante del PP», señaló a modo de ataque personal contra el jefe de la oposición, al que le augura poco tiempo al frente de su partido. «Está por ver quién es el siguiente o la siguiente en el PP», dijo en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso. Y, mientras el principal adversario político se debate en esa sucesión que vaticina, «el PSOE seguirá gobernando y avanzando», concluyó.