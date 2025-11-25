Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Teresa Peramato relevo de García Ortíz. R. C.

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Elige a Teresa Peramato, fiscal jefa de lo Penaldel Supremo y experta contra la violencia machista, como relevo de García Ortiz

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El Gobierno no va a cejar, al menos discursivamente, en la batalla contra lo que denomina la «derecha judicial». Seguirá presentándose como víctima de los ... supuestos intentos de derribarlo por parte de un sector de la Judicatura que los socialistas consideran afín al PP y a Vox. Pero con la elección de Teresa Peramato para dirigir la Fiscalía General del Estado, Pedro Sánchez ha evitado exacerbar aún más las relaciones con un poder del Estado tan sustancial para el funcionamiento de democracia como lo son el Legislativo o el que él mismo encarna. Una fiscal de Sala (el equivalente a magistrado del Tribunal Supremo) de dilatada trayectoria -35 años en la carrera- y reconocido prestigio, que actualmente ejerce como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo y delegada para la protección y tutela de las víctimas en el proceso punitivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  3. 3 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  6. 6 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  7. 7 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  8. 8 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  9. 9 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  10. 10 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»

Sánchez intenta «pacificar» la Fiscalía sin cejar en la batalla contra la «derecha judicial»