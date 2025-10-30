Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

«No me consta»: Sánchez evita mojarse sobre la 'fontanera', los amaños de obras y las gestiones de Zapatero en Venezuela

El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez no operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

«No me consta». Pedro Sánchez de manera aparentemente deliberada no quiso mojarse en tres temas muy concretos durante su comparecencia en la 'comisión de ... investigación': Leire Díez y el supuesto respaldo de Ferraz a sus maniobras; los supuestos amaños de obras públicas por parte de José Luis Ábalos y Santos Cerdán y las supuestas gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela.

