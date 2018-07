Llevar y traer a Sánchez del FIB en Falcon costó más de 20.000 euros públicos Pedro Sánchez y su mujer, a su llegada el viernes al FIB. / EFE El avión con el que viajó el presidente regresó el mismo viernes a Madrid y voló de regreso a Castellón un día después para recogerlo J.C.F.M. Valencia Jueves, 26 julio 2018, 14:33

El viaje de Pedro Sánchez a Castellón, a bordo del Falcon 900B del Ejército del Aire, tuvo un coste que podría situarse entre los 20.000 y los 25.000 euros. Esa es la estimación que resulta de aplicar el coste por hora de vuelo de esta aeronave sobre el total de viajes realizados por el aparato entre el viernes 20 de julio y el sábado 21. Porque el mencionado aparato no realizó un único vuelo de ida y vuelta hasta el aeropuerto de Castellón, sino dos.

El avión oficial del Ejército con el que el presidente del Gobierno se trasladó el viernes por la tarde hasta Castellón sigue generando dolores de cabeza al también líder del PSOE. A la polémica generada por la agenda que desplegó Sánchez en la provincia de Castellón -una breve reunión con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, una visita al Ayuntamiento de Castellón y como «agenda cultural», en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo- su visita al Festival Internacional de Benicàssim para presenciar la actuación de 'The killers'- se suma ahora la del coste y la de los viajes realizados.

El Falcon 900B trasladó el viernes por la tarde a Sánchez hasta el Aeropuerto de Castellón. Pero no se quedó allí. La aeronave emprendió vuelo esa misma tarde -de regreso a Madrid según las fuentes consultadas por este diario-. El día siguiente, sábado, el Falcon volvió a aterrizar en la terminal de Castellón. Recogió al presidente del Gobierno, y emprendió de nuevo vuelo hacia la capital. Este diario se puso en contacto ayer con la dirección general de Información de Presidencia del Gobierno para confirmar ese doble viaje de ida y vuelta. La contestación que se dio fue que el uso de aviones oficiales está extendido en toda Europa y también por parte de presidencia del Gobierno español, y que la familia de Sánchez se trasladó por carretera, y no a bordo del Falcon, hasta Castellón. También se remarcó, como un hecho obvio, que el gasto que ocasiona el uso de este avión oficial no se incrementa por el hecho de que el presidentetenga una mayor o menor agenda en el lugar hasta el que se desplace. Fuentes de la terminal castellonense confirmaron ayer al diario ABC que la aeronave regresó el sábado a Castellón para recoger al presidente del Gobierno y llevarlo a Madrid.

50 minutos de vuelo

¿Y qué coste alcanza este desplazamiento? El gasto de una hora de vuelo de un Falcon 900B se estima en unos 5.600 euros -incluidos los sueldos del piloto y la tripulación, el carburante, las tasas, la euroorden y el coste prorrateado del mantenimiento- según fuentes profesionales. El vuelo de Madrid a Castellón de esta aeronave se prolonga por espacio cercano a los 50 minutos, de manera que un vuelo de ida ya alcanzaría un coste que rondaría los 5.000 euros. Llevar y traer al presidente del Gobierno supondría, por tanto, un coste que superaría los 10.000 euros. Si el desplazamiento se repitió hasta Madrid en dos ocasiones -es decir, el viernes regresó hasta la capital y el sábado viajó desde ella de nuevo a Castellón- ese coste se situaría ya entre los 20.000 y los 25.000 euros que correrían a cargo del presupuesto público.

No sólo eso. Algunas informaciones apuntan a que en trayectos cortos el consumo de combustible -puede ascender a los 2.600 litros de keroseno-, y por tanto el coste, crece.

La polémica encontró ayer cierto apoyo por parte de Podemos. El secretario de Organización, Pablo Echenique, restó importancia a la polémica surgida y sostuvo que, aunque hay que ser «austeros» en la vida pública, «no es lo que afecta en primer lugar a la vida de los ciudadanos». Para Echenique, lo más relevante del Ejecutivo es el contenido de los próximos Presupuestos del Estado y si estos incluyen partidas para una ley de dependencia «digna» y para revertir los recortes en sanidad y educación.

Desde Nuevas Generaciones del PP se remitió ayer a Sánchez un billete de AVE para que asista al Arenal Sound de Burriana en ferrocarril en vez de viajar en el Falcon del Ejército.