Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres aplauden a Laura García Lorca, que recogió un reconocimiento en nombre de su tío. Efe

Sánchez ataca el revisionismo de PP y Vox ante las víctimas del franquismo

El Gobierno rinde reconocimiento a Federico García Lorca, Luis Buñuel, María Moliner o Vicente Rojo en el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Pedro Sánchez aprovechó el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura' para cargar contra ... el revisionismo del franquismo que aplican PP y Vox, y que, según el presidente del Gobierno, es el desencadenante de que en la última encuesta del CIS un 21% de los españoles consideren como bueno o muy bueno el régimen de Francisco Franco.

