Sánchez ataca el revisionismo de PP y Vox ante las víctimas del franquismo

Pedro Sánchez aprovechó el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura' para cargar contra ... el revisionismo del franquismo que aplican PP y Vox, y que, según el presidente del Gobierno, es el desencadenante de que en la última encuesta del CIS un 21% de los españoles consideren como bueno o muy bueno el régimen de Francisco Franco.

Sánchez mostró una especial preocupación por que sean los jóvenes el sector de la población en el que más ha calado el reconocimiento a las cuatro décadas de dictadura. Esto es responsabilidad, valoró, de aquellos que «constantemente se dedican a enturbiar el pasado para nublar el presente con el objetivo de deslegitimar la democracia y tumbar las libertades». Como ejemplos puso la sustitución de las leyes de memoria democrática por las bautizadas como de concordia en las comunidades en las que el PP gobierna con apoyo de Vox o la oposición de Isabel Díaz Ayuso a que Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid y antes de la Dirección General de Seguridad, sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática. «Se trata de un edificio donde se torturó hasta el final de la dictadura», denunció Sánchez sobre el segundo caso.

El líder del PSOE presentó al Gobierno de coalición como contrapeso a ese revisionismo a favor del franquismo. Primero resumió los logros de la Ley de Memoria Democrática en los tres años que lleva en vigor y entre los que figuran la creación un banco de ADN para identificar a las víctimas o los avances en la exhumación de fosas comunes. De cara al futuro inmediato, el presidente enumeró la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, la aprobación antes de diciembre de un decreto para eliminar de las calles «sin excusas ni demora» los símbolos franquistas y la concesión de la nacionalidad española en el próximo Consejo de Ministros a 170 descendientes de brigadistas internacionales que combatieron bajo la bandera de la República en la Guerra Civil.

Lorca y Buñuel

La de este viernes fue la cuarta conmemoración del 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura', una efeméride establecida por la Ley de Memoria Democrática cada 31 de octubre. Durante el acto se entregaron 18 declaraciones de reconocimiento y reparación a víctimas, entre las que figuran el poeta Federico García Lorca, el general Vicente Rojo, la archivera y filóloga María Moliner, el cineasta Luis Buñuel o las 12 costureras asesinadas y sepultadas en una fosa del barranco de Víznar, en Granada.

Junto a Sánchez, asistieron al acto las vicepresidentas Yolanda Díaz y Sara Aagensen; y los ministros Ángel Víctor Torres, Félix Bolaños, Margarita Robles, Óscar López, Isabel Rodríguez y Sira Rego.