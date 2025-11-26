Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles EFE

Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Feijóo reprocha al presidente del Gobierno que tilde de «mentiroso» al alto tribunal: «Cada vez es usted más peligroso para la democracia»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Pedro Sánchez dio este miércoles por supuesto, durante la sesión de control en el Congreso, que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos ... Humanos corregirán la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado jueves condenó al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre el proceso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente insistió en que su Gobierno acatará el fallo -no en vano, el Consejo de Ministros puso ya ayer en marcha el mecanismo para designar a Teresa Peramato como nueva responsable del Ministerio Público- pero también insistió en presentar a García Ortiz, sin decirlo abiertamente, como víctima de una causa política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  4. 4 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  5. 5

    Catorce detenidos, incluido un policía, en una redada antidroga
  6. 6 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  7. 7 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  8. 8 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10

    El CTA reconoce el error del VAR en la roja corregida durante el Granada-Córdoba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz