Rivera pide a Sánchez una «reunión de Estado» para defender la Constitución en Cataluña Rivera junto a Roldán este martes en Barcelona. / Efe El líder de Ciudadanos insta al presidente en funciones a rectificar y apoyar la moción de censura contra Torra en el Parlament MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Martes, 1 octubre 2019, 15:18

De firmar un pacto de legislatura en 2016 que dio alas al centroizquierda a no dirigirse la palabra. La relación entre Pedro Sánchez y Albert Rivera se ha congelado en estos tres años hasta romper todos los puentes. «No se me pone al teléfono», ha asegurado este martes el presidente en funciones en una entrevista en la cadena Ser. «Hemos hablado este año en Moncloa, en el Congreso y por teléfono de la situación que vive España», le ha respondido poco después en Twitter el líder de Ciudadanos, que ha pasado de negarse durante meses a reunirse con el socialista a insistir en que ese encuentro se produzca cuanto antes, con Cataluña como eje central de las conversaciones.

Coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O, Rivera ha viajado a Barcelona para reunirse con el grupo naranja en el Parlament y desde allí le ha vueto a pedir al jefe del Ejecutivo en funciones una «reunión de Estado», «por encima de las siglas» para «para hablar de Cataluña y de España y la defensa de la Constitución». «Es importante en este momento unir fuerzas más allá de siglas», ha insistido.

En las filas liberales temen que la reacción del Estado ante el desafío secesionista «llegue tarde» como pasó en 2017, a su juicio, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy minusvaloró la amenaza de los independentistas. «El 1-O se produjo porque el Gobierno de entonces, del PP, fue tarde, y la declaración de la independencia llegó porque fueron tarde» ha subrayado Rivera ante los diputados catalanes de Ciudadanos, ante quienes se ha preguntado «¿por qué el PP y el PSOE no aprenden de los errores?».

Por todo ello, el dirigente naranja ha pedido a Sánchez que rectifique y apoye la moción de censura que su partido ha puesto en marcha en la Cámara catalana contra Quim Torra. «Rectificar es de sabios», ha remarcado Rivera. Aunque fue así, el gesto no prosperará porque los liberales, con 36 escaños, necesitarían además de a los 17 representantes del PSC y los cuatro del PP, a los ocho de los 'comunes' e incluso a tres de los cuatro escaños de la CUP. No obstante, Ciudadanos no tira la toalla y mantiene su propuesta para visibilizar que existe «un bloque constitucionalista unido contra el independentismo».