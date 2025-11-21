Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Felipe VI este viernes durante su discurso en el Palacio Real. Efe

El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

Felipe VI destaca que la Transición «fue un proceso revolucionario» y defiende la Constitución de 1978 como pilar de un «sistema democrático plural y estable»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:20

Comenta

Felipe VI aprovechó el cincuenta aniversario de la instauración de la monarquía en España tras la dictadura para subrayar la firme voluntad de la Corona, ... representada por su padre Juan Carlos I, el gran ausente este viernes en el Palacio Real, «a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia». El Rey quiso poner en valor el papel activo y «vertebrador» de la institución que «integró» a todos los españoles en un momento determinante y convocó a actuar con «generosidad», «altura de miras» y la voluntad de alcanzar un «efectivo consenso de concordia nacional». «Supo acompañar, con sentido de Estado y compromiso con el bien común, las transformaciones políticas y sociales que, impulsadas por la demanda ciudadana, permitieron instaurar un sistema democrático nuevo, con libertades reconocidas y pluralidad ideológica», señaló en presencia de la princesa de Asturias, símbolo de la continuidad monárquica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de la Alpujarra que ofrece «vistas mágicas, buena comida y un ambiente único»
  2. 2 La Guardia Civil alerta de una estafa detectada en Granada de falsos comerciales a domicilio
  3. 3 Le roban el coche a punta de navaja en Fuente Vaqueros: «Me quedé tirada en la oscuridad»
  4. 4 «La patología del manguito rotador es muy frecuente a partir de los 40 años»
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 Un herido tras la colisión de un coche y un camión en la A-92 en Santa Fe
  7. 7 Vendido el cuadro de la Alhambra más caro de la historia
  8. 8 El grupo de jubilados que cobrará más de 6.000 euros de paga con la extra de Navidad
  9. 9

    El TSJA confirma la absolución a un padre acusado de abusar de su hija de 16 años
  10. 10 El frío y las heladas llegan a Granada en 24 horas: estas serán las zonas más afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España

El Rey subraya el papel «vertebrador» de Juan Carlos I «en el camino hacia la democracia» en España