El rey emérito, en Sanxenxo EFE

El rey emérito llega a Sanxenxo en plena polémica por sus memorias

Allí se le ha podido ver acompañado de su sobrina María Zurita y el hijo de esta

C.P.S.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:17

Juan Carlos I ya se encuentra en Sanxenxo. El rey emérito llegó poco antes del mediodía al pantalán náutico de la ciudad gallega cumpliendo el ... mismo guion de todas sus visitas anteriores: como copiloto del Volvo de de su amigo y anfitrión, Pedro Campos. Una visita que se produce en plena polémica por la publicación de sus memorias en Francia.

