La reina Sofía, protagonista indiscutible del 50 aniversario de la monarquía

Si Juan Carlos I fue el gran ausente, la reina Sofía fue sin duda la protagonista indiscutible del acto central en el Salón del Trono ... del Palacio Real de Madrid que se celebró este viernes en el marco de las actividades por los 50 años de la restauración de la monarquía. La madre de Felipe VI recibió de manos de su hijo la insignia del Toisón de Oro, la segunda que imponía desde que asumió la Corona tras otorgárselo en 2018 a la princesa Leonor. Un acto, cargado de simbolismo, que se convirtió en el homenaje del monarca a su progenitora por su «servicio ejemplar» a España y a la institución durante estos años, en particular el apoyo que brindó al rey emérito, de quien reconoció su «acertada y temprana apuesta por la apertura democrática».

Visiblemente emocionado, Felipe VI cerró su discurso centrándose en la figura de doña Sofía por su «compromiso sostenido durante décadas», que aún perdura hoy como pilar indiscutible de la institución monárquica y de la «memoria afectiva» de la España democrática. «Tu cercanía e implicación en ámbitos sociales, culturales y humanitarios -enfatizó- ha contribuido a reforzar vínculos duraderos con varias generaciones de españoles». La madre del Rey sigue apoyando a su hijo en el día a día familiar y también asistiendo a actos oficiales y privados, dentro del ámbito de sus intereses sociales como presidenta de la Fundación Reina Sofía, además de los relacionados con la música y la cultura.

Para la ocasión doña Sofía sorprendía con un estilismo en color rosa pastel, el mismo tono que vestía la reina Letizia, y con la elección del mismo brazalete que llevó hace once años en la proclamación de Felipe VI ante las Cortes Generales. Una joya que perteneció y le regaló la reina Victoria Eugenia de Battenberg, abuela del rey Juan Carlos y madrina de bautizo de don Felipe en un guiño al pasado y al presente.

Almuerzo familiar

Ese fue el homenaje institucional. La celebración más familiar llegará este sábado en el Palacio de El Pardo, que abrirá sus salones para un almuerzo privado que reunirá a sus hijos, nietos, sobrinos y miembros de la Casa Real griega. Un reencuentro que no se producía desde hace siete años cuando doña Sofía celebró su 80º cumpleaños en la Zarzuela rodeada de toda su descendencia y en el que también estará Juan Carlos I, que volará desde su autoexilio en Abu Dhabi.

El que fuera jefe del Estado durante 39 años ha copado en las últimas semanas titulares a cuenta de la reciente publicación en Francia de sus memorias, un libro en el que hace un repaso a su vida, pasando de puntillas por episodios más polémicos como las regulaciones fiscales, el supuesto cobro de comisiones de otras monarquías del Golfo y el origen de sus cuentas en el extranjero. Y en el que dedica un capítulo entero a la reina Sofía en el que la describe como «una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, dedicada y benevolente. Es la personificación de la nobleza de espíritu«. »España -dice- no habría podido tener una reina más abnegada e intachable».

Aunque el rey Juan Carlos reconoce que no siempre estuvo a la altura de su mujer asegura que «nada podrá borrar mis profundos sentimientos hacia mi esposa, Sofi, mi reina, ni siquiera algunas desavenencias». «Estoy convencido de que tendrá su lugar en la historia contemporánea de España, un lugar muy merecido, como el que ella ocupa en mi vida: el lugar más elevado», subraya.

En el almuerzo, de carácter «estrictamente privado», don Juan Carlos se verá las caras con su hijo al que no le dedica páginas muy halagüeñas en sus memorias, del que lamenta su frialdad, con la reina Letizia de la que dice que «su entrada en la familia no ayudó a la cohesión de nuestras relaciones familiares» y a la que echa en cara que no le haya permitido ver a sus nietas Leonor y Sofía. En todo caso será un encuentro breve, casi fugaz, pero cargado de significado para la matriarca de la familia.