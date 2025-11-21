Pujol recibe el alta y espera en casa el inicio del juicio

El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha recibido este viernes el alta, después de que el domingo pasado fuera ingresado en un hospital de ... Barcelona aquejado de una neumonía. Pujol, de 95 años, seguirá el tratamiento en su casa, donde permanecerá convaleciente, a las puertas del juicio en la Audiencia Nacional, que arranca este lunes, con la incógnita sobre qué decidirá el tribunal en relación al exmandatario nacionalista. La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa la petición de los abogados de Pujol de que se archive su causa como consecuencia de su delicado estado de salud. Su mujer, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado, ya quedó apartada de la causa por su motivos médicos.

Los facultativos que han examinado al fundador de Convergència y los forenses asignados por la justicia, tras solicitarlo la defensa del exdirigente nacionalista, han concluido que no se encuentra en condiciones mentales y físicas de ser juzgado. Tras la petición de la defensa, el tribunal que juzgará a la familia Pujol ha convocado este lunes a primera hora una vista previa al juicio para decidir si exonera o no al expresidente de la Generalitat. Su abogado, Jaume Padrós, ha reclamado que esa vista previa no sea pública para preservar su «dignidad» y que en la comparecencia no se le vea «degradado».

Pujol se recupera de una neumonía, sufrió un ictus hace tres años y padece trastornos cognitivos avanzados, además de marcadores en la sangre de alzhéimer y una severa alteración de la memoria verbal que le lleva a confundir hechos y personas.

El expresidente de la Generalitat se enfrenta a 9 años de cárcel. Sus hijos, a penas que van de 8 a 29 años. Jordi Pujol y sus siete hijos, además de una decena de empresarios, se sientan a partir del lunes en el banquillo de los acusados. Serán juzgados por asociación ilícita, blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental. La causa deberá determinar si el clan familiar se enriqueció gracias a la corrupción en torno al poder mientras el patriarca gobernaba Cataluña.