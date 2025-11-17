Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat EP

Puigdemont pide al Constitucional que suspenda su orden de detención tras las conclusiones del abogado general de la UE

El abogado del expresident catalán ha manifestado que «la suspensión cautelar solicitada no sólo resulta procedente, sino jurídicamente obligada»

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:48

La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra ... y se ha amparado en las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas recientemente para sostener su solicitud.

