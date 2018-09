Puigdemont exige a Sánchez un referéndum, pero de autodeterminación Puigdemont. / Afp Artur Mas visita al expresident en Waterlooo a una semana de la Diada ADOLFO LORENTE Bruselas Martes, 4 septiembre 2018, 15:04

El expresident catalán Carles Puigdemont ha recibido esta mañana en su palacete de Waterloo, en Bélgica, a la persona que le designó como sucesor, Artur Mas. Hay mucho que hablar, mucho que analizar a una semana de una Diada «histórica» y en un momento político «excepcional» eclipsado por la oferta de Pedro Sánchez de celebrar un referéndum de autogobierno para mejorar el actual estatuto de autonomía. La respuesta de Puigdemont ha sido clara y rotunda. No, no y no. «¿Pero no hay ya autogobierno?», ha ironizado. «Lo que la gente ha pedido en manifestaciones y elecciones es un referéndum de autodeterminación para decidir libremente nuestro futuro», ha remarcado.

En declaraciones a los medios en las escalinatas de sus chalet, la llamada 'Casa de la República', el expresident huido ha exigido al presidente del Gobierno español que «presente propuestas concretas encima de la mesa porque de momento no pasamos de anuncios contradictorios». «Nuestra propuesta es clara y definida (...) Nos gustaría pensar que la receta Sánchez es diferente a la receta Rajoy», ha apostillado antes de reiterar que deben sentarse en la mesa de negociación «sin líneas rojas» para «hablar de todo». «Queremos ejercer el derecho autodeterminación que está recogido en la Constitución pero que no es respetado», ha dicho.

Peguntado sobre la espada de Damocles que supone la reactivación del artículo 155 de la Carta Magna para limitar el autogobierno catalán, ha señalado que «cuando se usa el verbo temer es que algo falla. »Sería un error caer en el mismo error. Cataluña ha respondido como una sociedad cívica, cohesionada, que no ha caído en las provocaciones que aún les están planteando. Sobre amenazas no se construyen futuros«, ha zanjado.

Respecto a la petición del Defensor del Pueblo para que se retiren los lazos amarillos en edificios públicos para garantizar el derecho de neutralidad ideológica, Carles Puigdemont ha asegurado que la autoridad competente es el Sindic de Greuges y que éste ya ha dicho que «hay que respetar la libertad de expresión». «Los gobiernos deben respetarla, no limitarla», ha matizado.