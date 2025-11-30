Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El servicio militar obligatorio acabó en España en 2001. L. P.

¿Puede volver la mili a España? Por ahí no van los tiros

Rusia aprieta y los países europeos se ponen las pilas con jugosas ofertas para reforzar sus Fuerzas Armadas con jóvenes voluntarios. En Alemania les pagarán 2.600 euros al mes y Francia ha sido la última potencia en subirse al carro

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:26

Comenta

«Señoras y señores, se acaba la mili». El 9 de marzo de 2001, el ministro de Defensa, Federico Trillo, pronunciaba en un tono nada ... marcial una frase histórica por la que miles de chavales respiraron con más alivio que nunca. Se acabó la pesadilla de acabar pegando barrigazos bajo el sol africano de Melilla o haciendo guardias en Burgos en una garita sin calefacción a diez bajo cero. Poco después de aquel «se acaba la mili», el Gobierno de Aznar aprobaba el decreto del fin del servicio militar obligatorio y la transición hacia un ejército plenamente profesional como el actual. Lo de morir por la patria dejaba de ser cosa de todos; solo empuñaría un fusil quien quisiera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  2. 2 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  5. 5 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  6. 6

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  7. 7

    «El precio de la vivienda en Granada está topando y va a dejar de subir»
  8. 8 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  9. 9 Prisión para 14 vecinos de la Costa de Granada que introducían inmigrantes de forma clandestina
  10. 10

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Puede volver la mili a España? Por ahí no van los tiros

¿Puede volver la mili a España? Por ahí no van los tiros