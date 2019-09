PSOE y Unidas Podemos concluyen su reunión sin avances para salvar la investidura

Los equipos negociadores de PSOE y de Unidas Podemos han concluido sin avances tras casi cinco horas su primer encuentro en el Congreso tras la investidura fallida con el objetivo de desbloquear la situación política y evitar una repetición electoral en noviembre. La portavoz del grupo parlamentario de Pablo Iglesias ha confirmado que se han «emplazado a seguir hablando y, si es posible, a tener alguna otra reunión», pero ha criticado que los socialistas mantengan «posiciones inamovibles» y no abran la puerta a un Gobierno de coalición. «Nos vamos sinceramente preocupadas -ha advertido Ione Belarra- porque, básicamente han venido a presentarnos un programa electoral, se han mostrado profundamente inamovibles en sus posiciones».

La dirigente morada ha lamentado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, les haya presentado «la tercera vía, que en realidad es la primera y única vía que ha mantenido el PSOE: la del Gobierno único». Unidas Podemos llegaba a la cita con la intención de convencer al PSOE de que retome el diálogo en el mismo punto en el que lo dejaron en julio. Es decir, negociar sobre la oferta de una vicepresidencia y los Ministerios de Sanidad, Vivienda e Igualdad.

Los socialistas, sin embargo, han dado ya por enterrada esa opción y buscan acercar posturas sobre un pacto programático con 370 medidas y la posibilidad de incorporar a miembros de Podemos en instituciones y órganos del Estado, pero nunca en el Consejo de Ministros. De la reunión, de hoy, en todo caso no salen avances significativos que lleven a pensar es que ese planteamiento sea posible.

«Hemos constatado diferencias -ha reconocido la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra-, pero también es verdad que hemos quedado en seguir hablando». Ambos equipos se han emplazado a intercambiar documentos y papeles en las próximas horas o días. Y ambos se han reafirmado en su versión de los esfuerzos realizados.

Los socialistas creen que desde el 28 de abril han «movido» su postura «muchas veces». «Hemos hechos distintas propuestas y esta es para que no haya ni vencedores ni vencidos», ha recuperado Lastra las palabras de Sánchez esta mañana. «Este es un acuerdo -ha concluido- que entendemos que es factible, es algo intermedio a lo que proponíamos unos y otros hace unas semanas, unos meses».