El portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, esta semana en el Congreso EFE / Fernando Villar

El PSOE insinúa intencionalidad política en la petición del juez de investigar si su pago en sobres encubría blanqueo

El portavoz parlamentario de los socialistas alega que es mucha «coincidencia» que desde los tribunales salga alguna noticia que afecte a su partido «cada vez que al PP le va mal»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:44

Comenta

El PSOE asegura estar tranquilo tras la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de instar a la Audiencia Nacional a investigar si ... los pagos en efectivo que Ferraz realizó en favor del exministro Transportes y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García sirvieron para cometer un delito de blanqueo o encubrían una financiación irregular y, en un comunicado emitido esta mañana, afirma que colaborará con la Justicia. Pero su portavoz parlamentario, Patxi López, también cuestionó hoy las razones del magistrado.

