El PSOE confirma la denuncia de acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo

El PSOE confirma que en su órgano antiacoso consta una denuncia por acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo y alcalde de ... Monforte de Lemos, José Tomé, pero por el momento no ha anunciado ninguna medida al respecto. Fuentes cercanas al Gobierno sostienen que la entrada del escrito anónimo, y avalado por varias mujeres, en el canal interno habilitado por la formación el verano pasado para abordar este tipo de situaciones es muy reciente; en concreto, de ayer mismo.

Las citadas fuentes alegan que ahora es necesario tomarse un tiempo para analizar este nuevo caso, dado a conocer anoche por el programa de Cuatro 'Código 10', antes de tomar medidas. También desde Ferraz se apunta que se está «trabajando» en la cuestión, pero no se ha anunciado ningún tipo de actuación preventiva, como ocurrió con el exalto cargo del Gobierno, Paco Salazar, destituido el pasado julio de todos sus cargos institucionales y orgánicos al trascender, a través de eldiario.es dos acusaciones en su contra.

En este caso, el PSOE solo podría apartar a Tomé como secretario provincial, pero nadie garantiza que vaya a hacerse. «No se ha podido hacer una mínima diligencia. Ha de haber garantías jurídicas», remarcan. A pesar de que, según los pantallazos mostrados por el programa televisivo anoche, las supuestas víctimas de Tomé sostienen que de sus actos estaban al tanto el secretario general del PSdGa, José Ramón Gómez Besteiro, su número dos, Lara Méndez, y Pilar García Porto, secretaria del partido en Lugo, en Moncloa esgrimen que ese extremo tampoco está aún contrastado.

El propio Tomé ha negado los hechos que se le atribuyen, los ha achacado a «fuego amigo» y ha asegurado que emprenderá las «acciones legales» que le aconsejen sus abogados. Los testimonios publicados sostienen que «lleva tiempo acosando sexualmente a muchas de las mujeres del partido en toda la provincia» y exigiendo «una recompensa», o literalmente, «acostarse con él» para tener acceso a puestos de trabajo sobre los que puede decidir.

Este nuevo escándalo ha estallado justo cuando el partido ya hervía por la gestión de las denuncias contra Salazar y las sospechas de que la dirección quiso dejar el asunto morir en un cajón para alegar que, tras la baja como militante del exdirigente, hace unas semanas, ya no había lugar a seguir el procedimiento. Pedro Sánchez negó el pasado sábado que hubiera habido una tardanza «premeditada» y asumió «en primera persona» el «error» de no haber actuado con mayor diligencia. El partido asegura que en breve estará listo el informe sobre ese caso.