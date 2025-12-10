Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca EP

El PSOE confirma la denuncia de acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo

Ferraz evita anunciar medidas inmediatas y se limita a trasladar que se está «trabajando» en el asunto

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:16

El PSOE confirma que en su órgano antiacoso consta una denuncia por acoso sexual contra el presidente de la diputación de Lugo y alcalde de ... Monforte de Lemos, José Tomé, pero por el momento no ha anunciado ninguna medida al respecto. Fuentes cercanas al Gobierno sostienen que la entrada del escrito anónimo, y avalado por varias mujeres, en el canal interno habilitado por la formación el verano pasado para abordar este tipo de situaciones es muy reciente; en concreto, de ayer mismo.

