El PP da ya por probada la financiación irregular del PSOE

El PP ya da por hecho que el nuevo informe de la UCO según el cual el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos ... y Koldo prueba la financiación ilegal de los socialistas, que se habrían aprovechado económicamente de la supuesta trama corrupta liderada por Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. En opinión de Miguel Tellado el hecho de que nadie en Ferraz haya salido a ofrecer explicaciones sobre la acusación de la Guardia Civil supone un indicio más de que lo reflejado en el informe incriminatorio es un hecho cierto. El número dos del PP instó al PSOE a presentar las facturas de los pagos a Ábalos. «Se han realizado pagos en metálico de los que no existe constancia», afirmó el dirigente popular quien cree imposible que Sánchez no estuviese al tanto de los desembolsos a quien era su número dos.

Tellado concluyó que la financiación ilegal supone ya el colofón de escándalos de la presidencia de Pedro Sánchez, a quien instó una vez más a convocar elecciones y presentar su dimisión.

Los populares también defienden que el líder del PSOE conocía el contenido del informe antes de que este informe saliese a la luz. Por eso, señaló Tellado, «montó uno de sus numeritos» para desviar la atención pública con la propuesta de blindar el derecho al aborto con su inclusión en la Constitución.

Aviso a los aliados

Desde el PP también se hizo un nuevo llamamiento a los socios parlamentarios para que de una vez dejen caer su gobierno. Según valoró Tellado, que se refirió ex proceso al PNV, los aliados pusieron como condición a su apoyo la ausencia de cualquier caso de corrupción. El dirigente popular no descartó ningún tipo de acción de su partido, lo que podría incluir un pacto con Junts.