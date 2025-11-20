Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Luis Ábalos en una comparencencia parlamentaria Efe

El PP pide 30 años de cárcel para Ábalos

Las acusaciones populares, que lidera la formación de Feijóo, se suman a la petición de la Fiscalía para que se revisen las medidas cautelares del exministro y su asesor

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:38

Comenta

Las acusaciones populares del denominado 'caso Koldo' que lidera el PP han solicitado al Tribunal Supremo que condene al ex ministro socialista José Luis Ábalos ... y a su exasesor Koldo García a 30 años de cárcel cada uno por su implicación en la trama corrupta de la compra de mascarillas al conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

