Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal. EP

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

Los populares denuncian que el Ejecutivo «consigue actuar presupuestariamente» gracias a un instrumento «marcadamente irregular»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El PP presentará en el Congreso una iniciativa para prohibir el traslado de créditos entre secciones presupuestarias para que el Gobierno no pueda «de forma ... discrecional» utilizar unos fondos que el Parlamento ha destinado para una política a otras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro heridos por una deflagración de gas en un ático de un edificio en Atarfe
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida
  4. 4 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  5. 5 El avispón oriental llega a Granada: detectan un ejemplar en una finca de Motril
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7 Así va ser el Festival Japonés Matsuri que se celebra en Granada este fin de semana
  8. 8 Descubren a un depredador sexual reclamado por Alemania oculto en una comuna hippie de Granada
  9. 9 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  10. 10

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios

El PP forzará en el Congreso que el Gobierno no pueda mover los presupuestos entre ministerios