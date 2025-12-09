El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

El PP considera que la sentencia confirma que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado «al que se le puede llamar ... delincuente». El secretario general del partido, Miguel Tellado, exige incluso la dimisión de Pedro Sánchez. «Ya conocemos la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'», escribe Tellado en una publicación en X.

La vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, también ha opinado en esta red social: «Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme».

Fuentes del partido insisten en que «la sentencia condena al fiscal de Sánchez y apunta al Gobierno de Sánchez», pero pese a ello, «desde Moncloa y Ferraz no piden perdón a los españoles, sino que atacan a los jueces y afirman que no la comparten». «Deberían estar al menos aliviados de no compartir la condena», subrayan.

Por el lado contrario, Sumar ha criticado que se haya escrito «una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo». «La Fiscalía General del Estado sólo ha tratado de defender la institución de los bulos promovidos por los grandes poderes políticos, económicos y financieros de Madrid», sostiene este grupo parlamentario.

El europarlamentario de los Comunes Jaume Asens, opina que el Supremo no concreta si filtró el correo «el Fiscal o alguien de su entorno». «Pero un delito exige un autor, no entornos difusos. Si no saben quién fue, ¿cómo pueden condenar?O lo hizo él o lo hizo otro. Jurídicamente no hay término medio. Esto no es una sentencia: es un auto de fe, de puro estilo inquisitorial», ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que no sabe «si tienen razón los jueces o el fiscal» y ha extendido las sospechas sobre toda la judicatura española. «Los ciudadanos no se fían ni de las resoluciones, ni de las sentencias, ni lo que pueda decir otro, ni el de más allá, el problema es mucho más profundo», ha declarado en Cuatro.