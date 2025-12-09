Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. EFE

El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

Sumar critica que se haya escrito «una sentencia a demanda para condenar a un hombre justo»

Álvaro Soto
Miguel Ángel Alfonso

Álvaro Soto y Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El PP considera que la sentencia confirma que Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado «al que se le puede llamar ... delincuente». El secretario general del partido, Miguel Tellado, exige incluso la dimisión de Pedro Sánchez. «Ya conocemos la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Ahora el Gobierno en Pleno debería dimitir por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación'», escribe Tellado en una publicación en X.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  5. 5 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  10. 10

    El 091 busca las guitarras robadas de 091

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz

El PP exige la dimisión de Sánchez por defender «a un delincuente» tras la sentencia contra García Ortiz